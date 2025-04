VULIN PORUČIO IZ EVROPSKOG PARLAMENTA: EU nije više skup vrednosti kojima smo se divili

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin, koji se nalazi u zvaničnoj poseti Briselu, učestvovao je danas na konferenciji "Put Srbije u Evropsku uniju" u Evropskom parlamentu na poziv suverenističke grupe i istaknutih evroposlanika.

Foto: Novosti

"Srbija je prema EU svoj odnos gradila vođena emocijama. Srbija je EU obožavala i praštala joj svaki greh i prevaru. Bezumna ljubav u kojoj nije bilo racija vodila je Srbiju da zaboravi da je EU učestvovala u bombardovanju Srbije i Republike Srpske i priznavanju tzv. Kosova, kao i da se pravi da ne vidi kako EU učestvuje u svakom pokušaju rušenja predsednika Vučića i legalnih vlasti u Srbiji. Verovanje da su balkanski narodi skloni strasnoj ljubavi za razliku od naroda severne ili zapadne Evrope se na primeru EU i Srbije pokazalo tačnim. Zamislite Belgiju koju neko bombarduje, otme joj deo teritorije, zahteva da otetu teritoriju prizna i još da Belgija mora da se bori kako bi ispunila uslove i postala član baš takve organizacije ne tražeći ni izvinjenje ni promenu politike prema sebi. Belgija nema takvu ljubav, a eto Srbija je prema EU imala."

"Vreme je da Srbija prestane da bude zaljubljena u EU i da racionalno počne da posmatra svoj položaj u odnosu sa EU. Razlozi zbog kojih se Srbija zaljubila u EU i bezglavo krenula ka njoj su bili sposobnost EU da očuva mir na evropskom kontinentu i rešava krize, ekonomski razvoj, demokratske vrednosti.

Aktivno učešće EU u razbijanju SFRJ, nedvosmislena podrška agresiji NATO pakta na SR Jugoslaviju i Republiku Srpsku, nisu ni malo pomogli miru, a bezbrojne srpske žrtve nisu dobile pravdu. EU nije ni pokušala da spreči građanski rat ponudom prijema u svoje članstvo SFRJ, već je EU za rat okrivila Srbe, priznala secesionističke republike, a onda i aktivno pomagala svaku od strana u građanskom ratu protiv Srba.

Mir, bar za nas Srbe, EU nije sačuvala ni priznanjem tzv. Kosova, a posebno ne nakon što je srpsko rukovodstvo prevareno potpisivanjem Briselskog sporazuma koji 12 godina kasnije nije ispunjen, baš u ključnom i za Srbe životno važnom delu sporazuma formiranjem Zajednice srpkih opština. To je uzrok trajnog nepoverenja Srba u EU i svaku reč ili stav njenih funkcionera. EU ne može da očekuje od Srba da joj bilo šta veruju posle 12 godina laganja. Ne treba Srbija da se dokazuje EU, već EU Srbiji, mi vas nismo slagali.

EU dopušta svako nasilje nad Srbima od strane svih prištinskih vlada, a posebno Kurtijeve vlade u pljački srpske imovine, oduzimanju Srbima prava glasa, hapšenju i proterivanju, i za sve to EU osim verbalnih osuda nije učinila ništa da se teror nad Srbima zaustavi.

Pred migrantskom krizom EU je pokazala potpunu podeljenost i nesposobnost. EU ni sada, deset godina nakon početka krize, ne može da zauzme zajednički stav po pitanju migrantske krize. Neki otvaraju granice prema svakom plemenu bez pasoša, a neki na granice izvode vojsku i prema članicama EU.

Srbija se sama nosila sa migrantskom krizom, a pomoć EU se obično odnosila na povećanje kapaciteta Srbije za prihvat migranata kao da bi Srbija i želela da ih ima na svojoj teritoriji. Prema migrantima smo bili humaniji nego EU, ali i iskreniji, i jasno smo rekli da nećemo da budemo parking za migrante i da nećemo da dozvolimo da nam menjaju etničku i religijsku strukturu Srbije. Liberalni ideolozi EU će imati vekove da objasne svojim potomcima zašto su napustili veru i način života svojih očeva i zašto su dozvolili da veliki gradovi hrišćanske Evrope u mnogim svojim delovima više podsećaju na naselja koja vodi Al Kaida nego na Evropu kakvu smo voleli i zašto imaju više razumevanja za avganistanska plemena nego za svoje građane koji traže bezbednost i način života u koji se nikako ne uklapaju razapeti šatori na trgovima EU. Šteta Evropi je naneta, nadam se da nije i nepovratna.

Reagovanje EU prema kovid krizi nije ni najmanje podiglo nivo poverenja Srbije u EU. Međusobno zatvaranje granica, otimanje za lekove i medicinsku opremu, zabrana izvoza medicinskog materijala nisu bile mere koje su ostavile dobar utisak na Srbiju. Kineska pomoć je u tom trenutku bila iskrena i neuslovljena i to Srbija neće zaboraviti. Mislite o tome kada tražite od Srbije da uz vas glasa protiv Kine.

EU se neuspešno nosila i sa krizom na Bliskom istoku, a po pitanju ukrajinske krize EU, zahvaljujući svojoj politici vođenja borbe protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca, sasvim je srušila poziciju EU kao velike sile i oduzela joj je bilo kakvu ulogu u traženju mira. I baš na tom pitanju EU zahteva da se Srbija bezuslovno svrsta uz nju, da postanemo deo antiruske histerije i ratnih napora EU koji treba da dovedu do poraza Rusije. EU od Srbije traži da podržavamo svetinju ukrajinskih granica, ali da ne pitamo a zašto onda srpske granice nisu svetinja?

Da je EU stalo do Srbije ne bi od nas tražili da napustimo jedinog trajnog i istorijskog saveznika Rusiju. Mi nismo narod kukavica i izdajnika i nismo narod koji bi zaboravio da Srbija kakva je danas ne bi postojala da na svaku našu žrtvu za slobodu Rusija nije dala bar još po jednu glavu za našu slobodu i u ratovima protiv otomanske imperije, u Prvom i u Drugom svetskom ratu i žao mi je što ste i pomislili da možemo da uradimo nešto tako podlo kao što je uvođenje sankcija Rusiji zbog sukoba koji se mogao izbeći samo da ste poštovali Minski sporazum.

Ekonomska moć EU je ogromna. EU je najveći spoljno trgovinski partner Srbije i Srbija želi da nastavi saradnju, ali se i plašimo šta će ostati od EU privrede ukoliko vođstvo EU nastavi da ignoriše realnost i da ekonomiju podređuje političkim ciljevima.

Tokom sukoba u Ukrajini, EU se ponašala kao skup teritorija, a ne savez država koji ima sopstvene interese. Bezuslovno sprovođenje volje administracije predsednika Bajdena dovelo je EU da posle decenija dobrog i bogatog života smanji privrednu aktivnost, podstakne inflaciju i smanji investicije.

EU nije rekla ni jednu reč kada je uništen Severni tok, a nije ga uništila Rusija. Za vreme prve vlade predsednika Trampa EU je sa gnušanjem odbijala predlog da članice NATO pakta podignu svoja vojna izdvajanja na 2%, a sada EU traži od svojih članica da vojni budžet podigne na 5 % nacionalnog BDP-a. Ako to uradite koliko će novca ostati za investicije i kako će se ratna proizvodnja odraziti na zemlje koje trguju sa vama, a nisu članice vašeg saveza koji sve više prerasta u vojni savez?

Da je Srbija uvele sankcije Rusiji svake godine bismo gubili oko 4 milijarde evra robne razmene, a gas, ukoliko bismo uspeli da ga obezbedimo, plaćali bismo po tržišnim cenama što je daleko više od onog što sada plaćamo. To bi izazvalo povećanje troškova građana za grejanje i transport, podiglo cene električne energije, goriva, poskupelo proizvodnju veštačkog đubriva što bi neminovno podiglo troškove poljoprivrednika, a što bi se odrazilo na povećanje cena hrane i samim tim povećalo inflaciju i obezvredilo ušteđevine i zarade građana Srbije.

Veliki broj investicija iz EU u Srbiju su i došle jer Srbija ima povlašćeni položaj u trgovini sa zemljama Evroazijske ekonomske unije i veliko je pitanje koliko bi njih nastavilo da radi u Srbiji kada bismo napustili ova tržišta i kada bi cena gasa i energije i za njih bila ista ili skuplja nego u zemljama EU.

Da smo sledili nerazumnu i histeričnu politiku EU prema Rusiji, Srbija bi bila u direktnom gubitku za najmanje 15 milijardi evra a to niko iz EU ne bi ni pomislio da nadoknadni. Srbija nije spremna da finansira rat u Ukrajini a koliko EU nije stalo do Srbije govori i činjenica da naše sankcije Rusiji ne bi nanele ni minimalnu štetu ali bi nas razorile, a EU i pored toga insistira da baš to i uradimo.

EU i dalje ima moćnu privredu i visok životni standard koji je privlačan građanima Srbije i zato vas molim da počnete da vodite računa o sebi kako bi ste ga i zadržali. Demokratske vrednosti „bratstvo, jednakost, sloboda“ dugo su bile reči koje smo poistovećivali sa EU. Od 2005. godine pokušavamo da postanemo član baš takvog kluba i uspeh nam je minimalan. Dvadeset godina ispunjavamo svaki hir i zahtev EU, a onda nam saopšte da su sledeći punopravni članovi EU, bez i jednog ispunjenog kriterijuma, Ukrajina i Moldavija.

Izgleda da je za članstvo u EU dovoljan samo jedan uslov, rat sa Rusijom, a mi taj uslov nećemo da ispunimo. Mi smo verovali da sa EU delimo iste vrednosti, a 20 godina kasnije vidimo da se razlikujemo.

Verovali smo da treba da učimo od vas kako se poštuju prava svih naroda, a onda smo videli da ćutite kada se u Hrvatskoj kao uslov za formiranje vlade uvede zahtev da Srbi ne smeju ni da budu članovi vlade niti da glasaju za nju.

Verovali smo da su izbori u EU slobodni dok nismo videli da su u Rumuniji zabranili učešće na izborima i čak uhapsili kandidata koji može da pobedi voljom naroda Rumunije, ali ne i voljom vlasti u Briselu.

U Nemačkoj, koliko god Nemci želeli da podržavaju ideje AFD, objavili ste da je sve dozvoljeno ali da AFD ne sme da dođe na vlast, i niko ne osuđuje ni pokušaje ubistva funckionera AFD ili njihovo hapšenje i medijski linč.

U Austriji Slobodarska partija ne sme da bude vlast, pa koliko god puta da pobedi, a u Francuskoj Marin Le Pen je brutalno sprečena da učestvuje u izborima na kojima bi verovatno i pobedila i tako milionima Francuza oduzeli pravo glasa.

Da li je moguće da korupcija uvek stanuje baš tamo gde su politički protivnici administracije u Briselu, ali je nema među nosiocima liberalnih ideja zemalja članica EU ili u Briselu?

Da li ste spremni da ispitate trošenje novca briselske administracije u finansiranju NVO širom sveta baš kako su to uradili predsednik Tramp i njegov saradnik Mask?

Obojene revolucije koje ste pokretali protiv zemalja koje nisu članice EU poput one u Ukrajini, Belorusiji, Rusiji, Gruziji i Srbiji sada ste pokrenuli protiv Orbana i Fica slobodno izabranih lidera zemalja članica EU. Ako ste u stanju da otvoreno rušite slobodne lidere kakvi su premijer Orban i premijer Fico, ako ste u stanju da zabranite pravo Francuzima i Rumunima da biraju Le Pen i Đorđeskua, a šta ste u stanju da radite nama prema kojima vas ne obavezuje ništa?

EU zabranjuje izveštavanje svim medijima koji ne ponavljaju ono što kaže Brisel, zabranjuju se svi kanali sa ruskim kapitalom otima se imovina Ruske Federacije i njenih građana, a Srbija se proglašava diktaturom jer neće da zabrani medije koji su zabranjeni na prostoru EU. U Srbiji se slobodno prate svi EU mediji, ali i ruski i kineski i ukrajinski i beloruski i ničija imovina se ne otima pod bilo kojim opravdanjem.

Izvestilac za Srbiju Picula kaže: "EU ne deli iste vrednosti ni sa Rusijom ni sa Kinom, a sve manje i sa SAD“, i to je tačno jer Srbija deli vrednosti i sa Rusijom i sa Kinom i sve više sa SAD. A posebno nismo u stanju da razumemo koje su to vrednosti koje EU ponosno deli sa novom vladom Sirije koju sačinjavaju islamski teroristi čiji vođa nemačkoj ministarki inostranih poslova kao ženi neće da pruži ni ruku.

Tiranija liberalnih vrednosti u kojoj svojoj deci ne smemo da se obratimo osim kao srednjem polu, tiranija vrednosti u kojima je važnije seksualno opredeljenje nego kakav ste čovek i društvo u kome nema ni Boga ni nacije ni prirodne porodice zaista i nisu vrednosti Srbije, ali ni vrednosti slobodnog sveta.

Sukob između SAD i EU nije sukob oko carina već oko suverenističkih vrednosti normalnosti i liberalne tiranije ljudskih prava koje niko pa ni njihovi zagovornici ne mogu da objasne. Ma koliko imao zamerki na odnos SAD prema Srbiji ne mogu da osporim da su mi bliže vrednosti predsednika Trampa o Bogu, naciji i prirodnoj porodici nego liberalne vrednosti globalističkog društva u kome nema ni Boga ni nacije ni porodice, vrednosti koje sada bezuslovno zastupa EU i njeno rukovodstvo.

Baš kao što rušenje moje vlade na ulicama Beograda nije protest nezadovljstva, već aktivni rad obaveštajnih službi zapada i politički projekat administracije u Briselu da se smeni predsednik Vučić i dovede vlast koja deli EU vrednosti i koja će se saglasiti sa politikom EU administracije priznati Kosovo, napustiti Republiku Srpsku i uvesti sankcije Ruskoj Federaciji.

EU jednostavno više nije skup vrednosti kojima smo se divili, to nije Evropa De Gola, Evropa slobodnih nacija, EU je izgubila svako moralno pravo da nas vodi i ocenjuje.

Sanjali smo Evropu slobodnih nacija i istovetnih prava, probudili smo se pred vratima Evropske unije koja nas ne želi", poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin u Evrpskom parlamentu u Briselu.

Na konferenciji su govorili i EU poslanici Ivan David iz partije "Sloboda i demokratija", kao i Petr Bistron iz nemačkog AFD i Milutin Ilić savetnik u češkom parlamentu. Izlaganje potpredsednika Vulina podržali su evroposlanici iz Češke, Slovačke, nemačkog AFD, Orbanovog Fidesa.