SIJARTO SA ĐURIĆEM: Vidimo pokušaje destabilizacije Srbije, sramotno to što Brisel blokira vaš evropski put

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto poručio je da ova zemlja prati događaje u Srbiji i da vidi pokušaje destabilizacije koji se sprovode. On je posle sastanka sa srpskim ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem u Beogradu rekao da je Mađarima u interesu da u Srbiji vlada stabilnost i mir i ukazao da je "sramotno to što institucije u Briselu i pojedine evropske zemlje još blokiraju proces integracije Srbije .

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Mi visoko poštujemo i cenimo napore predsednika Srbije i Vlade, kao i napore koji su takođe važni za razvoj mađarsko-srpskih odnosa - naveo je Sijarto, i ukazao da će njegova zemlja pružati svu moguću podršku kako bi se ubrzao proces evrointegracija Srbije.

Mađarski šef diplomatije rekao je da je razvoj bilateralnih odnosa veoma važan jer se stvara jedan novi svetski poredak, nova svetska politička realnost:

- Dobra vest je zato što ta nova svetska politička realnost nastaje zbog novog američkog predsednika koji sprovodi patriotsku politiku i koji ide protiv dosadašnje ideologije, a to je da se američka administracija meša u unutrašnje poslove drugih zemalja.

Sijarto dodao da je predsednik SAD Donald Tramp "otvorio rat, odnosno ušao u borbu sa međunarodnim liberalnim mejnstrimom":

- Vidimo da su ipak napadi protiv nacionalnih patriotskih vlada još na dnevnom redu, ali sada se njima ne upravlja iz Brisela i Vašingtona, nego samo iz Brisela. Takođe, smatramo da je sramotno to što institucije u Briselu i pojedine evropske zemlje i dalje blokiraju proces integracije Srbije. Smatramo da je to, sa jedne strane, sramotno, a sa druge strane je to i neka vrsta bojaznosti, jer oni uglavnom izgovaraju svoje protivljenje kada Srbi nisu prisutni. Sramotno je što poslednjih godina nismo mogli da napravimo iskorake u pogledu procesa evropske integracije Srbije - naglasio je mađarski ministar spoljih poslova.

Dodao je da su pojedini evropski rukovodioci onemogućili da se otvori Klaster tri u pregovarima sa Srbijom, koji se odnosi na ekonomski rast i konkurentnost.

Đurić je kazao da je kolegu upoznao i sa situacijom na KiM i istakao da je Srbija posvećena stabilnosti i miru u regionu:

- Upoznao sam Sijarta i sa unutrašnjom političkom dinamikom, kao i sa svim koracima i merama koje su predsednik i druge institucije preduzele na jačanju unutrašnjeg dijaloga. Radujemo se tome što će Mađarska na "Ekspo 2027" imati značajno prisustvo.