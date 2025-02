VUČEVIĆ NA TRIBINI U TEMERINU: Nama je bukvalno napadnuta država i spolja i iznutra

PREMIJER Srbije i predsednik SNS Miloš Vučević govori na tribini Srpske napredne stranke u Temerinu.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

- Danas imamo mnogo veće izazove. Danas je pred nama ključni zadatak da sačuvamo državu. Nama je bukvalno napadnuta država i spolja i iznutra. I to nije preterivanje. Nije to ni slučajno ni spontano - kaže Vučević.

Kaže da je važno da se u ovim vremenima pokaže jedinstvo i da je važno da se svi drže zajedno. Dodaje da je situacija u gradovima po ekonomskim standardima bolja što je nekada bila, ali da mora da bude daleko bolja od onoga što je danas.

- Moramo da se uozbiljimo, posebno ovde u Vojvodini da budemo bolji i odgovorni. Oko Vojvodine se lome čudne bitke i politički se komplikuje na ovoj tragediji koju smo doživeli u Novom Sadu. Neko želi da iskoristi tu tragediju i da kapitalizuje i da se domogne vlasti. Posebno mi u Vojvodini moramo da budemo odgovorni, posebno se ovde vode bitke, neko je video šansu da iskoristi nesreću, da proba da kapitalizuje, da nas opet pobede, da nas dele na one koji su tu duže ili kraće, da nas podele sa ostatkom Srbije, da izmisle da imo neki drugi jezik, crkvu. 2011. su pokušali da izmisle vojvođansku naciju. Danas opet ti ljudi ponovo jašu na nekim novim talasima, nažalost talasima nesreće. Zato vas molim da radite još više, da razgovaramo sa građanima, da smemo da čujemo kritiku. Čestitam na tome da škole rade, deca su u školama. Najveći zločin je ono što su nam uradili u školama. Čak ni u okupaciji to niko nije radio. A danas je neko napravio scenario da se deca prebrojavaju, posvađali roditelje. Posvađali se nastavnici. To nikada nije bilo. Zamislite da neko sprečava malog dečaka ili devojčicu da uđe u školu, i to predstavljaju da je dobro. Dozvolili su da đaci vređaju direktora gimnazije, pravo drvo srama. To nema nigde, nećemo se lako oporaviti od toga. Ovi revolucionari koji misle da mogu da preuzmu vlast bez izbora, a to se neće desiti, neće biti prelazne vlade, samo Vlade Republike Srbije. Izbora uvek može biti, a revolucije ne može btii.