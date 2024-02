PISMO VUČIĆA: Najteže i najduže koje sam napisao od kada se nalazim na čelu Srbije - stiže na ove adrese

PREDSEDNIK SRBIJE Aleksandar Vučić rekao je da će u ponedeljak svi predstavnici država članica EU dobiti njegovo pismo, predstavnici institucija EU i predsednici i premijeri svih članica država SB, uključujući i Rusiju i Kinu.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Njih smo u internim komunikacijama obavestili kolika je naša zabrinutost za stanje na Kosovu i Metohiji. To pismo ću potpisati ja kao predsednik Republike. To je najduže i najteže pismo koje sam potpisao od kada se nalazim na čelu Srbije - rekao je on i dodao:

- U tom pismu ukazujem na sve akte kršenja međunarodnopravnih normi, na deo eskalatornih poteza koje je Priština preduzela u prethodne dve i po godine i na to šta je to što Republika Srbija u skladu sa Poveljom UN i Rezolucijom UN zahteva od tzv. međunarodne zajednice.

Ističe da je Srbija zatražila posebnu sednicu SB UN.

у понедељак сви представници држава чланица ЕУ добити његово писмо, представници институција ЕУ и председници и премијери свих чланица држава СБ, укључујући и Русију и Кину.