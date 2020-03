V. N. | 21. mart 2020. 07:20 | Komentara: 0

Sutra se očekuje pretežno oblačno i osetno hladnije vreme. U nižim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije povremeno će padati kiša, a u brdsko-planinskim sneg. U ostalim krajevima uglavnom suvo. Umeren vetar duvaće na severu i istoku zemlje, a na planinama povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od dva do devet, a najviša od šest na severu i zapadu Srbije do 13 stepeni u Negotinskoj Krajini.







PROLEĆE je juče kalendarski stiglo, ali zima se još ne predaje! Po najavama meteorologa, posle sunčanog i toplog vremena, koje će danas preovladavati u celoj zemlji, već drugog dana vikenda stiže osetno zahlađenje, koje će najpre doneti sneg na planine, a potom u ponedeljak i utorak i u niže predele Srbije. Suvo i malo toplije vreme očekuje se od srede.Pretežno sunčano i toplo danas će biti u celoj zemlji, a najviše dnevne temperature kretaće se od 20. do čak 24. podelka Celzijusove skale. Uveče i tokom noći sa severa stiže naoblačenje sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom, osetnim padom temperature i ponegde s kratkotrajnom kišom.U ponedeljak i utorak na snazi će biti žuti meteoalarm zbog vlažnog snega i stvaranja snežnog pokrivača u svim krajevima naše zemlje. Prvog dana naredne sedmice biće oblačno i hladno, uz prelazak kiše u sneg i u nižim predelima. Na istoku Srbije moguće su i veće količine vlažnog snega. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od minus pet do nule, a najviša do četiri stepena. U utorak oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Na istoku Srbije moguće su i veće količine vlažnog snega uz umeren i jak vetar. Najniža temperatura od minus četiri do minus jedan, a najviša do tri stepena.Od srede postepen prestanak padavina, potom uglavnom suvo i malo toplije. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar.