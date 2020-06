Tanjug | 21. jun 2020. 13:12 | Komentara: 0

Prema podacima IPSOS Srbija pristiglih sa biračkih mesta izlaznost na izborima u Srbiji do 13 časova je 23,4 odsto.Izlaznost na današnjim parlamentarnim izborima do 13 sati veća je nego na izborima 2016. godine, dok je za nijansu niža nego na predsedničkim izborima 2017. godine.Ako se nastavi ovakav trend, stručnjaci procenjuju da će ukupna izlaznost biti veća od 50 odsto upisanih birača.Do sada nisu zabeležene veće nepravilnosti koje bi mogle da utiču na regularnost izbornog procesa.Podsetimo, u Srbiji su jutros u sedam sati otvorena biračka mesta za redovne parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore, a bice zatvorena u 20 sati, do kada traje i izborna tišina.Pravo glasa ima 6. 584. 376 birača, koji mogu da glasaju na 8.385 biračkih mesta i opredeljivaće se između ukupno 21 stranke, koalicije ili liste, kojima je za ulazak u parlament potrebno da pređu cenzus od tri odsto.