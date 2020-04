Zagorka USKOKOVIĆ | 02. april 2020. 09:00 | Komentara: 0

NA današnji dan, 2. aprila 2016. godine, na nasipu Crvenka u Borči, ubijena je pevačica Jelena Marjanović (33). U protekle četiri godine o ovom zločinu je izveštavano gotovo svakodnevno, objavljeni su svi detalji nestanka i smrti mlade žene. Ipak, i dalje se ne zna ko je ubica, čime je pevačica usmrćena, motiv brutalne egzekucije...





Na optuženičku klupu seo je njen suprug Zoran Marjanović, održano je nekoliko ročišta, ispituju se svedoci... Nastavak suđenja bio je zakazan za kraj aprila, zakazana su saslušavanja novih očevidaca, ali i veštaka. Aktuelni događaji oko svetske pandemije kovidom 19, do daljeg su, međutim, odložili sve sudske procese, pa i ovaj.





Dosadašnje suđenje malo je toga donelo novog. Gotovo svi ispitivani ponovili su svoje iskaze odranije, niko nije bio očevidac zločina, njihovi međusobni iskazi bili su, na momente, dijametralno različiti, čak i kada je reč o najbanalnijim činjenicama - da li je u to vreme na nasipu u Borči bilo stado ovaca ili nije...





Iskazi svedoka pobrojanih u optužnici, koji su u kritično vreme bili na nasipu, od 16.30 do 17.30, ne slažu se po pitanju toga šta su sve videli. Jedni pominju stado koza, drugi tvrde da ga nije bilo. Pominju se dva čoveka sa vezanom kosom. Jedan je Zoran Marjanović, dok je drugi identifikovan i saslušan. I taj čovek je u to vreme bio sa ćerkom na nasipu.





- Ona ima 12 godina, ali je sitnija rastom - navodi se izjava ovog čoveka u trećoj optužnici.





Neki od svedoka diskreditovani su na samom suđenju. Utisak je, bar zasada, da na sudijskom veću, kojim predsedava sudija Jelena Škulić, nije nimalo lak zadatak.





O samim detaljima zločina, kako je počinjen i otprilike u koje vreme, izjasnili su se veštaci određenih struka. Oni tek treba da budu saslušani. Ipak, njihov zaključak je jasan - Jelena Marjanović je ubijena na mestu gde je njeno telo i zatečeno - u kanalu na nasipu Crvenka. Oni su u svojim nalazima, objavljenim u optužnici, demantovali svake navode da je pevačica ubijena na drugom mestu pa bačena u kanal.





Jelena je nestala tokom trčanja na nasipu u kasnim popodnevnim satima, oko 17 časova. Njeno telo pronađeno je sutradan. Na obdukciji je utvrđeno da je zadobila osam brutalnih udaraca u glavu dok je stajala u kanalu. Ove povrede su bile smrtonosne, a sa poslednjim udahom u pluća su joj dospele kapljice vode, grančice i mulj. Zločinac je koristio dva oružja - oštar predmet, ali i metalnu šipku.





Za smrt je optužen njen suprug, ali u optužnici nema zašto je on (ako jeste) to uradio, čime je ubio, gde je oružje, gde je za to vreme bila mala Jana, njihova u to vreme petogodišnja kćerka, koja je bila na nasipu, kako je uklonio tragove i pobegao sa lica mesta...





U ovom dokumentu se na nekoliko mesta navode kategorije "izvršilac" i "počinilac", a na ime Zorana Marjanovića, i to u situacijama kada su izolovani DNK materijali koji ne pripadaju njemu. Reč je o materijalu pronađenom na unutrašnjoj strani leve Jelenine patike, koja je bačena na drugu stranu kanala (navodi se da je moguće da ju je bacio počinilac krivičnog dela), ali i na njenoj donjoj trenerci i vešu.





Ističe se da su stručnjaci pronašli biološke tragove Jelene Marjanović, ali i mešovite, ne naznačavajući kome pripadaju. Ista situacija se ponavlja i na jednom Jeleninom noktu. Ranije je objavljeno da taj DNK pripada muškarcu i da je on i dalje N. N.





ADVOKAT JOKIĆ: ZLOČINCA NE JURE





ADVOKAT Stefan Jokić, jedan od četvorice branilaca Zorana Marjanovića, smatra da su istražni organi izgubili dragoceno vreme pokušavajući da dokažu nemoguće, a to je da je njegov klijent ubica.





- Umesto da Više javno tužilaštvo obustavi gonjenje protiv Zorana Marjanovića i usmeri svoje zakonsko ovlašćenje u pronalaženju pravog ubice, oni su sve svoje snage usmerili na to da svale krivicu na Zorana Marjanovića - ističe advokat Jokić. - Na suđenju nije iznet nijedan dokaz protiv Zorana, jer ih nema. On nije ubica. Mala Jana, porodice Krsmanović i Marjanović, kao i celokupna javnost imaju pravo da znaju ko je ubio Jelenu. Nažalost, do danas tog odgovora nema.





ZORAN MARJANOVIĆ, ZA "NOVOSTI", TVRDI DA ĆE SPRATI LjAGU SA SVOG IMENA





ČETIRI GODINE TUGE I BOLA ZA JANU I MENE





JANA i ja ne damo da uspomena na Jelenu izbledi. Svakodnevno se prisećamo lepih stvari. U dogovoru sa psihologom, sa njom o mami razgovaram na određeni način. Bol i tuga za Jelenom nikad neće proći, ali još više me boli to što sam ja optužen za njenu smrt. Uzdam se u Boga da će onaj ko Jani i meni oduzeo Jelenu, to platiti kad-tad. Da će biti uhapšen i osuđen.





Ovo u izjavi, za "Novosti", kaže Zoran Marjanović i dodaje da je njegov cilj da spere ljagu sa svog i imena cele svoje porodice koja se našla na stubu srama. I sada ponavlja ono što je rekao i prvog dana u sudnici, kada se izjasnio da nije kriv.





- U policiji mi nisu verovali ništa, a ja sam hteo da pomognem da se privede ubica i njegovi eventualni saučesnici, da se oni nađu ovde gde ja sada stojim - navodi Zoran. - Ništa ih nisam slagao, rekao sam sve čega se sećam. Evo, sada već četiri godine tvrdim odgovorno da ni ja niti bilo ko iz moje porodice nikome nije naneo bol i zlo.