Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas pripadnike Vojske Srbije koji su angažovani na graničnom prelazu Batrovci radi podrške Graničnoj policiji i Sanitarnoj inspekciji, a na osnovu odluke o uvođenju vanrednog stanja.Ministar Vulin je istakao da Vojska Srbije dosledno sprovodi naređenje predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o vanrednom stanju.- Svi naši pripadnici su pripremljeni, obučeni, obezbeđena je odgovarajuća zaštita, tako da mogu da ispunjavaju sve svoje zadatke. Kad god vidite Vojsku Srbije, vi znate da je država organizovana, znate da se sprovodi zakon, znate da vlada red. Ovde na graničnom prelazu Batrovci je sve u najboljem redu, putničkog saobraćaja gotovo da i nema, ali je zato teretni saobraćaj prilično usporen i to su stvari sa kojima ćemo se boriti - naglasio je ministar Vulin.Vojska Srbije će, istakao je ministar Vulin, obezbeđivati sve objekte koje je dobila u zadatak i svim svojim kapacitetima će se staviti na raspolaganje građanima.- Molim naše građane da shvate koliko je stanje ozbiljno. Ja ih molim da razumeju da to što se danas osećaju dobro ne znači da će se dobro osećati i sutra. Ja ih molim da poslušaju sva naređenja, da poslušaju sve preporuke lekara i nadležnog medicinskog tima. Molim naše starije sugrađane da ne napuštaju svoje domove. Biće organizovano sve što im je potrebno i nemaju razloga da izlaze i treba da nam dopuste da im pomognemo, da ostanu zdravi i da budu još dugo, dugo živi na radost i naše zemlje i njihovih porodica - poručio je ministar Vulin dodajući da ako ne budu videli svoje unuke danas ili za mesec dana, videće ih kasnije i gledaće ih još dugo, jer ne treba da pogrešimo i žrtvujemo svoju i našu zajdničku budućnost.Vojska Srbije, naglasio je ministar Vulin, je tu da pomogne svim građanima naše zemlje i dosledno će sprovoditi sva naređenja koja dobije od svog vrhovnog komandanta i državnog rukovodstva.- Molim sve građane da se pridržavaju saveta lekara i da nam svima pomognu da ovo što brže prođe. Odgovornost je na svakom od nas. Ko ne bude slušao lekare, ugrožava sebe, ali i ljude oko sebe. Budimo odgovorni, moramo razumeti da je ovo veoma opasna situacija i zato je i uvedeno vanredno stanje - istakao je ministar odbrane apelujući još jednom na sve građane da se pridržavaju svih mera i saveta i da shodno tome pobedimo i ovu pošast.Među pripadnicima Vojske Srbije koji su angažovani na graničnom prelazu Batrovci je i pripadnik Petog bataljona Vojne policije stariji vodnik prve klase Ivan Milovanović.- Od jutros smo angažovani na ispomoći Graničnoj policiji i Graničnoj sanitarnoj inspekciji. Spremni smo da izvršimo sve zadatke koji pred nas budu postavljeni - ističe stariji vodnik Milovanović i dodaje da do sada problema nije bilo.Pripadnici Vojske Srbije angažovani su na obezbeđenju i kontroli javnih objekata na teritoriji Republike Srbije, zatim obezbeđenju bolnica gde se vrši kontrola potencijalno zaraženih virusom korona i lečenje obolelih, kao i na graničnim prelazima u cilju pružanja pomoći nadležnim državnim organima na kontroli prelaska granice.Pripadnici Vojske Srbije biće angažovani i na onim lokacijama gde se proceni da ima povećanog kretanja ljudi tokom odvijanja redovnih aktivnosti na tim mestima, kao što su autobuske i železničke stanice, aerodromi, pošte i slični objekti.