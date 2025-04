KOMENTAR: Marin Le Pen

Nikada nije naodmet iznova podsetiti na mudar Volterov stav da će se do smrti boriti za pravo govora onog s čijim se stavom ne slaže.

Ono na šta je ukazao čuveni francuski filozof još u 18. veku, u zemlji Deklaracije prava čoveka i građanina koja je svetlo dana ugledala tokom Velike francuske revolucije i u državi na čijem tlu je vek i po kasnije proklamovana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, biće usred 21. veka uskraćeno Volterovoj zemljakinji Marin Le Pen. Odlukom suda, favoritkinja na sledećem glasanju za stanara Jelisejske palate, onemogućena je da učestvuje u demokratskoj izbornoj trci.

Prvostepenom odlukom suda, Le Penova je osuđena zbog fiktivnih zapošljavanja poslaničkih pomoćnika u Evropskom parlamentu. Fakti koje negira dešavali su se između 2004. i 2016. godine za vreme dok je bila šefica stranke i evroposlaničke grupe, a iz fioke su izvađeni baš sada, na tužbu Evropskog parlamenta, gotovo deceniju kasnije od završetka afere, kada se hvata zalet za sledeće izbore.

Posebno u oku žulja trn klauzule o ekskulzivnoj zabrani prava na učešće u izbornom procesu, već posle prvostepene presude, što Le Penovoj praktično uskraćuje pravo na korist od žalbe. Primena ovako retke mere zahteva objašnjenje, ali ono u 152 stranice podebeloj presudi zvanično izostaje. Le Penova takođe uzalud ističe da je zakon po kome je osuđena izglasan posle perioda za koji se tereti.

Svi pred sudom treba da budu jednaki. U to nema sumnje. To važi i za političare. Ali, i za opozicione kandidate. Teško je zamisliti obrnutu imaginarnu situaciju u kojoj bi sud eliminsao neki establišment bilo gde u svetu u ovako ključnom trenutku. Sve to se događa dok evropsku izvršnu vlast vodi izvesna Ursula fon der Lajen na koju se upire prstom da je preskupe vakcine protiv kovida nabavljala ispod žita. To joj nije bila smetnja da nedavno bude izabrana u novom mandatu. Ista ta evropska vlast otvoreno trguje normama kada su joj ugroženi interesi. Kažu to, u ime Volterovih postulata, i oni kojima suverenistička desnica, gde pripada Marin Le Pen, nije politička opcija.