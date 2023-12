"ŠOKIRANA SAM NAPADOM NA INSTITUCIJE" Brnabić: Izbori za opoziciju bili samo paravan za pravljenje haosa i nasilje koje smo videli sinoć

PREDSEDNICA Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da su za opoziciju izbori bili samo paravan i alibi za nasilje i haos na ulicama. Takođe je upitala zašto se u izveštaju ODIHR-a ne nalazi to da je opozicija dva dana pred izbore njima rekla da neće prihvatiti rezultate izbora.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi istakla da su u sinoćnjim neredima na ulicama teže povređena dva policajca i da su laži Šolakovih medija, kako su policajci napali građane, sredstvo za nastavak nasilja danas.

- Ono što smo videli sinoć od Đilasove opozicije pokazuje nepoštovanje prema svim građanima Srbije kojima je sinoć bilo Badnje veče. Ali pokazali su koliko ih to ne zanima. Šokirana sam napadom na institucije, na izbornu volju građana. Razumem ljude koji su bili besni, jer smo mi na neki način pustili njih da polome ulaz u gradsku skupštinu, napadnu pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i prave haos. Od sinoć slušamo besomučne laži kako je policija nekog napala, kako je tukla decu i studente… Te laži imaju samo za cilj da se protesti nastave, da dođe još više ljudi i da se u Srbiji nasilno promeni vlast. To na najsramniji mogući način rade Šolakovi mediji i pripadnici Srbije protiv nasilja. Policajci su na izričitu molbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića bili izuzetno uzdržani. Ova razbijena vrata skupštine grada, to je slika Srbije protiv nasilja, to je slika njihove kampanje, to su oni - izjavila je Brnabićeva.

Ona je ponovila da se policija nalazila unutra i da je trpela udarce kamenicama i ostalim predmetima.

- Policija je bila u zgradi, unutra. Trpe udarce kamenicama, baklje, kamenje… I onda imate demokrate i elitu koja kaže da je policija napala decu. Ima povređenih policajaca od kojih dvojica teže. Oni su stajali unutra i trpeli kamenice koje lete kroz staklo, koje su oni razbili srpskom zastavom. Ponavljam, oni ne reaguju, ne uzvraćaju, mirno stoje. Njihov jedini zadatak je da ljudi ne uđu unutra i ne zauzmu institucije. Oni su prošli pakao u samoj skupštini grada, njih su udarale kamenice u glavu. Imate onda televizije N1 i Nova S, koji kažu kako su oni brutalno napali decu. Šta je razlog tih očiglednih laži? Da se to danas nastavi još većim intenzitetom. Šire paniku, prave haos, žele da navuku još više ljudi da dođe danas u Beograd i ispune ono što juče nisu uspeli. To je direktno pozivanje na rušenje ustavnog poretka. Oni kažu kako oni to nisu radili. A Miroslav Aleksić direktno poziva da se upadne u gradsku skupštinu. Oni znaju da su izgubili u Beogradu i onda zovu ljude da zauzmu gradske institucije. Znate, to ne pripada samo vama. To pripada i ljudima iz Besnog Foka, iz Mladenovca, Lazarevca, Ovče i Borče. Pripada i onim ljudima za koje njihov Dragan Bjelogrlić iz Proglasa kaže da dolaze u Beograd subotom u tržni centar. Ta skupština se gradila i od njihovih para, od para njihovih roditelja. Vi ste sve to rušili juče samo zato što ste besni i što mislite da ste vi elita - izjavila je premijerka i dodala - Znate kako oni broje glasove na izborima? Jedan njihov glas vredi duplo. E tako su pobedili. Ovča i Borča ne bi glasali. Obrenovac, Lazarevac, Kotež, nemaju pravo glasa. Samo elita sme da glasa.

- Oni su znači pozvali da se upadne u gradsku skupštinu, pred kamerama, a ljudi koji su pravili haos su naši ubačeni elementi? I ja se izvinjavam, koji narodni poslanici ulaze u gradsku skupštinu? Ja sam na istom ovom mestu, u ovom studiju, pre neka dva meseca sve ovo najavila. Rekla sam da oni vode kampanju mržnje zato što ih izbori ne zanimaju, njih zanima 18. decembar, haos na ulici nakon izbora i da mi sve te informacije imamo. Sve smo ovo očekivali i najavili. Ja mislim da se 95 posto građana zbunilo kako se opozicija preko noći predomislila da ipak hoće izbore pre kraja godine, iako su pretili haosom ako izbora bude. Dakle, njima su izbori bili samo alibi za pravljenje haosa. Oni su u svakom trenutku znali da su izgubili, oni su znali da hoće da prave haos. Izbori su bili samo paravan, ovo je bio cilj. Oni su ovo planirali i predano su radili na ovome. Sve to kao informaciju imaju i ODIHR i OEBS, i sve strane ambasade. I šta su uradili? Ništa. Sve ove informacije sam im dala ja lično i sada zaista ne mogu da kažu kako nisu znali ništa o tome. U izveštaju ODIHR-a se ne nalazi ništa od ovoga, pa ni informacija o tome da im je opozicija dva dana pred izbora rekla da neće prihvatiti rezultate izbora. To nije relevantno, pretpostavljam? - upitala je Brnabićeva i nastavila: - Naše izbore ocenjuju zemlje kojima su izbori koje je Aljbin Kurti sproveo na Kosovu i Metohiji praznik demokratije. Izbori na kojima su građani glasali u kontejnerima, pored policije sa dugim cevima. To je demokratija i to je u redu? Priča o pokradenim izborima izgleda ovako. Nakon ovih izbora u gradu Beogradu je uloženo 15 prigovora, a prošle godine čak 528. Što se žalbi tiče, ove godine takođe 15 žalbi, prošle godine 473. Toliko o tome. Izvolite sve zapisnike, crno na belo. Novi Sad, Bački Petrovac, izborno mesto u Beogradu Vračar… Andreas Šider nije imao primedbi ni na jednom zapisniku. A na N1 ih ima mnogo. Sa tim čovekom se Dragan Đilas video 5. decembra. Sve je ovo lepo pripremano i planirano. Kada je Dragan Đilas rekao prvu laž, da smo doveli 40.000 ljudi iz Republike Srpske, gospodin Šider je rekao 50.000 ljudi. Dragan Đilas masno slaže, a onda Šider još doda. Stefan Šenah je bio na dva biračka mesta i potpisao čovek da nije imao primedbi. Kada međutim dođe na Šolakove medije, seti se da je ipak video svojim očima sve ono što pročita na Tviteru. Ja kada reagujem na laži, Dragan Đilas se kao spontano javi da sam napala Austriju. Ne, reč nisam rekla o Austriji. Obratila sam se direktno tom čoveku, koji je potpisao zapisnik na kome nema primedbi. Vi se ljudi borite protiv zapisnika koje ste vi potpisali! Mesecima pričam čitavoj Srbiji da je cilj opozicije nasilje i stvaranje haosa. Idem od televizije do televizije i pričam da je ovo poenta svega, da njih ne zanimaju izbori. Upozoravali smo ljude na to šta će se desiti, i predsednik Aleksandar Vučić i ja - rekla je predsednica Vlade.

Brnabićeva je na kraju podvukla da će Srbija, njene institucije i izborna volja građana biti sačuvana.

- Godinama radimo na tome da Srbija bude pobednička zemlja. Znam šta smo sve uradili i u Beogradu, i u mnogim drugim gradovima. Vi onda imate ljude koji nisu navikli da žive bez vlasti i bez mnogo para. Ti ljudi su se obogatili dok su bili na vlasti, svojim mašinskim mozgovima. Zarad vlasti će uraditi šta god treba. Tući će ljude kamenjem, praviće haos, zauzimaće institucije. Rušite sopstvenu zemlju bez imalo stida? I za to imaju podršku Zagreba, stranog faktora, Šolakovih medija, nevladinih organizacija koje veze sa objektivnošću nemaju. Građani znaju da stranim zemljama ne odgovara jaka, stabilna Srbija, zato hoće da na vlasti vide svoje pulene.

