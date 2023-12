NA IZBORIMA SVI UČESTVUJU, ALI ZNA SE KO POBEĐUJE - SRBIJA Vučić: Kada najavimo povećanje plata i penzija, ljudi znaju da će tako biti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ovoga jutra govorio je o izbornoj kampanji, kao i svim drugim važnim i aktuelnim temama.

Foto: Printskrin

On je bio gost jutarnjeg programa "Uranak" na televiziji K1 gde je pričao i o susretima koje je imao sa predsednikom UEFA Aleksanderom Čeferinom, suosnivačem kompanije Epl Stivom Voznijakom, italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, kao i predsedavajućim Uprave za izvršne poslove UAE i vlasnikom kluba Mančester Siti Haldunom el Mubarakom.

O porukama iz EU

O porukama iz EU predsednik kaže:

- Srbija neće prihvatiti nezavisno Kosovo, ali mogu da nađu neke koje hoće. Možete da vidite ko je koga finansirao, ali ne direktno, nego kroz projekte. A kad ih pitate što to rade i kako bi bilo da se mi tako mešamo, onda im je maca pojela jezik. Dovoljno sam jak mentalno da što jače napadaju da se snažnije borimo, jer me time uveravaju u ono što mislim. A to je da bi nagrdili Srbiju, razorili je.

- Na stranu što smo bili nacionalno poniženi, nama treba političko jedinstvo. Da politika koju vodimo bude jedna, da se zna kako se država vodi u teškim situacijama. Ako pobede naši protivnici na bilo kom nivou, čestitaćemo. Preživeo sam njihov teror kada su sekli kosu deci političara kada bi oni pobedili, tako se nešto više nikada neće dogoditi, ma koliko maštali o tome. Kako god da izgube, a imaćemo dvostruko više glasova, verujte, i to im neće biti dovoljno da čestitaju. Neka nedelja bude praznik. U izborima isto učestvuju svi, a zna se ko pobeđuje - Srbija - rekao je predsednik.

O podršci listi i napadima na ljude koji su dali svoju podršku

- Hvala im na podršci, oni su prošli kroz toplog zeca. Videli ste najuspešnije lekare i akademike, a njima nešto da govori Miki Aleksić koji je ponavljač. I on se usuđuje da kaže da je on neki stručnjak za razliku od njih - izjavio je Vučić o podršci listi i dodaje:

- Njih može da podrži ko god hoće, mi ćemo argumentima da se borimo, a ne da taj narod pljujemo i vređamo. Mi to ne radimo. Mi imamo demokratski kapacitet da prihvatimo da neki ljude drugačije misle. Oni su u stanju da ocrne svakog ko misli drugačije. Oni od 2012. nisu nijednom čestitali na izborima. Nijedan od ovih ljudi koji su nas podržali nisu to zaslužili. Oni imaju svoju glavu i svoj mozak i vide šta je dobro za ovu zemlju.

O vlasniku Mančester sitija

- Haldun je jedan od najvažnijih ljudi iz okruženja šeika Muhameda. On je čovek koji je vodio veliku kompaniju u Emiratima. Imali smo i ručak u Beogradu na vodi i pričali smo na utakmici, i iznenadio se povicima "Kosovo je Srbija" i zapitao se da li je to u duši našeg naroda. Pitao sam ga šta bi on uradio u budućnosti na mom mestu. Sve što treba da radiš, pošto ulažemo mnogo u vojnu industriju, rekao je, nastavite ono na čemu je Ana insistirala, to je digitalizacija, superkompjuteri... Vidite da sve velike firme čuvaju podatke kod nas, moraćemo još više da ulažemo. To je jedini način da se takmičiš sa svetom - rekao je Vučić.

Podrška Orbana, Melonijeve, Fica...

Predsednik se osvranuo na poruku podrške koju je dobio od Viktora Orbana i tom prilikom mu se zahvalio, ali je i dodao da su to na posredan ili neposredan način uradili i Đorđa Meloni, Robert Fic i mnogi drugi.

O Đorđu Vukadinoviću

- Ono što je Vukadinović priznao jeste da je SNS porastao 15 ili 16 posto. Ono što je evidentno jeste da smo imali značajan pad u Beogradu. Pre raspisivanja oni su vodili u Beogradu, nekoliko procenata, sada verujem da će pobednička lista biti Srbija ne sme da stane. Biće 469 posmatrača, rekordan broj - rekao je predsednik.

O istraživanjima opozicije

Predsednik se zatim ponovo osvrnuo na kampanju i izjavio:

- Nikoga nismo nazivali izdajnicima. Svi emitujete te spotove u kojima se spominje reč izdajnik. Nama to ne treba. Vidite po brojevima.

- Neki čeznu da objave da su uspešni u istraživanju. Ja nisam dozvolio da se to radi. Mi radimo dnevna istraživanja, tj. roling. Mi gledamo i kladionice. Mislim da će imati između 22 i 23 posto. Desničarske mislim da će imati manje, ali to su moje pretpostavke. Postoji mogućnost iznenađenja za tri liste, ali videćemo kako će to izgledati - kaže on.

- Nemoguće je da pogrešite kada radite svaki dan i vidite svaku promenu. Naši protivnici su, nažalost, izabrali pogrešnu taktiku. Po ko zna koji put im je sujeta bila bitnija i zasnivali su programe na mržnji prema mojoj porodici - rekao je Vučić i podsetio na skup opozicije koji je održan u utorak.

- Znaju oni da će da izgube, zato traže alibi. Što se Beograda tiče, došlo je do tektonskih promena. Izbori u pokrajini su takođe važni. Hoćemo li izdržati ili ne, videćemo, važan je svaki glas.

O platama i daljim ulaganjima

- Rekli smo da će prosečna plata biti 1.400 evra do kraja mandata. To znači da će u Beogradu biti preko 1.700 evra u tom trenutku - najavio je predsednik Vučić. - Nama je EKSPO prilika i velika želja da bukvalno izgradimo celu Srbiju. To su takve drastične promene. Voz od aerodroma do centra grada, pa do Obrenovca, imaćete kompletan prsten oko Beograda. Da konačno budemo evropski velegrad i metropola celog regiona. Na kraju će izaći gotovo 15 milijardi, a finansiraćemo na različite načine. Nijednog sekunda nam stopa javnog duga neće preći 60 odsto - najavio je Vučić.

O izbornoj kampanji

- Obavljao sam sve državne poslove, zato nije bilo lako da se stigne, da se pomogne listi koju volim i koju podržavam svom snagom, ali dao sam sve od sebe - rekao je predsednik na početku.

Orban poslao pismo podrške

Premijer Mađarske Viktor Orban uputio je danas pismo podrške predsedniku Vučiću u kome mu je poručio da je Srbija prešla fantastičan razvojni put tokom njegovog mandata kao premijera, a potom i kao predsednika i da ga ne čudi što ga građani Srbije redovno nagrađuju svojim poverenjem.

- Imate ljude koji otvoreno navijaju za naše protivnike, to je reč pre svega u Prištini, Zagrebu, dok je jasno da će narod u Republici Srpskoj da podrži listu Srbija ne sme da stane, kao i narod u Crnoj Gori - dodao je Vučić.

O saradnji sa MMF-om

- Od 2014. sarađujemo sa MMF-om, ne moramo, ali to je bio moj zahtev. Za nas više nije to saradnja da nam je potreban jeftin novac, sada prelazimo na saradnju iz predostrožnosti, kako se to kaže. Znam ja nas, čim imamo malo para, dajte da spiskamo sve. Kada imate MMF onda nema igre, sad ću da uzmem dve milijarde pa da podelim bilo kome. Svaki potez mora da odobri neko spolja, da biste mogli bilo šta da učinite.