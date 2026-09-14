SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta je Veljko Paunović uradio pre objavljivanja spiska za Ligu nacija

Fudbalska reprezentacija Srbije pod vođstvom novog selektora Veljka Paunovića ulazi u novi takmičarski ciklus uz značajne kadrovske promene i povratke iskusnih igrača poput Dušana Tadića.

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ bg

Selektor se suočava i sa povredama ključnih prvotimaca poput Nikole Milenkovića, dok se Predrag Rajković oporavio pred uvodne mečeve u Ligi nacija. I to nije sve...

"Sportklub" piše da je Veljko Paunović doneo važnu odluku, a ona se tiče reprezentativaca koji hoće, odnosno neće da igraju za nacionalni tim.

Odlučio je da otvori vrata svima i da oprosti i onima koji su ranije odbijali pozive. Ipak, sada je stvar malo drugačija.

Onaj ko jednom odbije poziv, više neće biti ni pozivan među "orlove".

Srbija će u narednih mesec dana odigrati čak četiri utakmice. Prvu 24. septembra protiv Grčke, pa tri dana kasnije protiv Holandije, obe u Beogradu. Onda će prvog oktobra gostovati Nemačkoj, pa 4. istog meseca Holandiji.

Takmičenje zatvaraju već u novembru kada 13. novembra Nemci dolaze u Beograd, a 16. "orlove" čeka duel u Atini.