Umro legendarni golman Premijer lige

Izgubio je životnu bitku

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Nekadašnji čuvar mreže Vest Hema, Kvins Park Rendžersa i reprezentacije Češke, Ljudek Mikloško, preminuo je u 64. godini života nakon teške i duge bolesti.

Mikloško je ostavio neizbrisiv trag u istočnom Londonu. Za ekipu Vest Hema branio je na skoro 400 utakmica u periodu od 1990. do 1998. godine. Navijači „čekićara“ prosto su ga obožavali – njegova pesma orila se sa tribina i decenijama nakon što je napustio klub, u koji se kasnije vratio i kao trener golmana.

U decembru 2024. godine, nakon tri godine iscrpljujuće borbe, doneo je tešku odluku da prekine lečenje od kancera. Samo nekoliko dana kasnije pojavio se na Londonskom stadionu na utakmici protiv Liverpula, gde su mu navijači priredili nestvaran, herojski doček koji je rasplakao mnoge.

Vest Hem se od svoje legende oprostio izuzetno emotivnim saopštenjem:

– Sa dubokom i neizmernom tugom Vest Hem objavljuje da nas je napustio legendarni bivši golman i trener Ljudek Mikloško. Počivaj u miru, Ljudek, naš voljeni, inspirativni čuvaru mreže i nežni džine – stoji u saopštenju engleskog kluba.

Javnosti se obratio i njegov sin Martin, koji je potvrdio tužne vesti:

– Slomljenog srca objavljujemo da je moj otac preminuo nakon hrabre i dostojanstvene borbe sa rakom. Tata je jednostavno voleo Vest Hem, a posebno je voleo kada čuje svoje ime kako glasno i ponosno odzvanja na svakoj utakmici. Klub i navijači su bili i uvek će biti deo naše porodice - hvala vam svima od srca.

Pored Vest Hema, Mikloško je u finišu karijere odigrao 57 mečeva za KPR, dok je za reprezentaciju Češke (i ranije Čehoslovačke) upisao 42 nastupa.

Kako je najavljeno, Vest Hem će svom velikanu odati počast minutom aplauza uoči predstojećeg meča Liga kupa protiv Fulama.