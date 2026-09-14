PRIŠTINA PRETI HAGU ZBOG OVK KRVOLOKA: „Razmislite o posledicama!“

HILjADE ljudi izašle su na ulice Prištine samo nekoliko dana pre izricanja presude nekadašnjim liderima terorističke OVK, a sudijama u Hagu sa trga Skenderbeg poslata je poruka od koje se ledi krv u žilama: „Razmislite o posledicama pre nego što donesete odluku!“

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Umesto tišine pred presudu za zločine koji su godinama potresali Kosovo i Metohiju, Priština je bila preplavljena simbolima OVK, zastavama Albanije i ljudima u uniformama nekadašnje formacije čije se ime vezuje za najcrnje stranice stradanja Srba i drugih nealbanaca na Kosmetu.

Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići čekaju prvostepenu presudu 16. septembra. Tužilaštvo za svakog od njih traži po 45 godina zatvora zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Na teret im se stavljaju progon, nezakonito zatvaranje, mučenje i ubistva. U optužnici se govori o stotinama žrtava, među kojima su bili Srbi, Romi, ali i Albanci označeni kao protivnici OVK.

I dok porodice nestalih i ubijenih više od dve decenije traže pravdu i odgovore, Priština šalje sasvim drugačiju sliku. Na ogromnom transparentu sa licima četvorice optuženih ispisano je: „U ime naroda, proglasite ih nevinim.“ Kao da sudije treba da presude po zahtevu ulice, a ne na osnovu dokaza.

A onda je usledila poruka koja je čitavom skupu dala još zloslutniji ton. Bedri Hamza, lider Demokratske partije Kosova, javno je poručio sudijama da „razmisle o posledicama pre nego što donesu odluku“.

Kakvim posledicama? I zašto se sudijama Međunarodnog suda, samo nekoliko dana pred presudu, uopšte govori o „posledicama“?

Sve to događa se dok nad Kosovom i Metohijom i dalje lebde pitanja najtežih zločina iz vremena OVK. Otmice Srba, tajni zatvori, mučenja i ubistva nisu nikakav mit. Upravo su navodi o zločinima OVK godinama bili predmet međunarodnih istraga. A jedno od najmračnijih poglavlja ostala je priča o Žutoj kući i trgovini ljudskim organima otetih ljudi. Izveštaj Dika Martija pred Savetom Evrope svojevremeno je izneo ogromnu količinu dokaza o trgovini organima i organizovanom kriminalu povezanim sa pripadnicima i strukturama OVK. Zbog takve prošlosti prizor iz Prištine blokira mozak, dušu, srce, razum.

Autobusi su organizovano dovozili ljude iz različitih delova Kosova i Metohije, gradski prevoz bio je besplatan, a pozivi za dolazak stizali su sa svih strana. Na skup se pozivalo čak i iz džamija.

Ipak, 16. septembra više neće govoriti ulica. Govoriće sud. A pred sudijama će biti godine svedočenja i dokaza o ljudima koji su zatvarani, prebijani, mučeni, proganjani, silovani i ubijani.

Upravo zbog toga poruka iz Prištine „razmislite o posledicama“ pred samu presudu zvuči zastrašujuće, jer je šalju oni koji su zverstva činili.

Hiljade ekstremista koji veličaju OVK i zahtevaju oslobađanje vođa zuluma uz pretnju sudijama da ’misle šta će se dogoditi ako ih ne oslobode’...

Ko zapravo pokušava da uplaši Hag, i koliko su čvrsta leđa nalogodavaca ovog kolektivnog, histeričnog ludila?