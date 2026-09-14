PRIŠTINA PRETI HAGU ZBOG OVK KRVOLOKA: „Razmislite o posledicama!“
HILjADE ljudi izašle su na ulice Prištine samo nekoliko dana pre izricanja presude nekadašnjim liderima terorističke OVK, a sudijama u Hagu sa trga Skenderbeg poslata je poruka od koje se ledi krv u žilama: „Razmislite o posledicama pre nego što donesete odluku!“
Umesto tišine pred presudu za zločine koji su godinama potresali Kosovo i Metohiju, Priština je bila preplavljena simbolima OVK, zastavama Albanije i ljudima u uniformama nekadašnje formacije čije se ime vezuje za najcrnje stranice stradanja Srba i drugih nealbanaca na Kosmetu.
Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići čekaju prvostepenu presudu 16. septembra. Tužilaštvo za svakog od njih traži po 45 godina zatvora zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Na teret im se stavljaju progon, nezakonito zatvaranje, mučenje i ubistva. U optužnici se govori o stotinama žrtava, među kojima su bili Srbi, Romi, ali i Albanci označeni kao protivnici OVK.
I dok porodice nestalih i ubijenih više od dve decenije traže pravdu i odgovore, Priština šalje sasvim drugačiju sliku. Na ogromnom transparentu sa licima četvorice optuženih ispisano je: „U ime naroda, proglasite ih nevinim.“ Kao da sudije treba da presude po zahtevu ulice, a ne na osnovu dokaza.
A onda je usledila poruka koja je čitavom skupu dala još zloslutniji ton. Bedri Hamza, lider Demokratske partije Kosova, javno je poručio sudijama da „razmisle o posledicama pre nego što donesu odluku“.
Kakvim posledicama? I zašto se sudijama Međunarodnog suda, samo nekoliko dana pred presudu, uopšte govori o „posledicama“?
Sve to događa se dok nad Kosovom i Metohijom i dalje lebde pitanja najtežih zločina iz vremena OVK. Otmice Srba, tajni zatvori, mučenja i ubistva nisu nikakav mit. Upravo su navodi o zločinima OVK godinama bili predmet međunarodnih istraga. A jedno od najmračnijih poglavlja ostala je priča o Žutoj kući i trgovini ljudskim organima otetih ljudi. Izveštaj Dika Martija pred Savetom Evrope svojevremeno je izneo ogromnu količinu dokaza o trgovini organima i organizovanom kriminalu povezanim sa pripadnicima i strukturama OVK. Zbog takve prošlosti prizor iz Prištine blokira mozak, dušu, srce, razum.
Autobusi su organizovano dovozili ljude iz različitih delova Kosova i Metohije, gradski prevoz bio je besplatan, a pozivi za dolazak stizali su sa svih strana. Na skup se pozivalo čak i iz džamija.
Ipak, 16. septembra više neće govoriti ulica. Govoriće sud. A pred sudijama će biti godine svedočenja i dokaza o ljudima koji su zatvarani, prebijani, mučeni, proganjani, silovani i ubijani.
Upravo zbog toga poruka iz Prištine „razmislite o posledicama“ pred samu presudu zvuči zastrašujuće, jer je šalju oni koji su zverstva činili.
Hiljade ekstremista koji veličaju OVK i zahtevaju oslobađanje vođa zuluma uz pretnju sudijama da ’misle šta će se dogoditi ako ih ne oslobode’...
Ko zapravo pokušava da uplaši Hag, i koliko su čvrsta leđa nalogodavaca ovog kolektivnog, histeričnog ludila?
Preporučujemo
"JUTROS SMO UPLATILI JEDNOKRATNU POMOĆ" Mali obišao Klub za stare na Banjici: Od 1. decembra povećanje penzija (VIDEO)
14. 09. 2026. u 09:00 >> 09:06
TAČNO U 18.30 SATI: Vučić u Nacionalnom dnevniku govori o svim aktuelnim temama
14. 09. 2026. u 08:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)