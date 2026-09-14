VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVNA PISMA NOVOIMENOVANOG AMBASADORA ŠPANIJE: Izrazio sam uverenje da ću diprineti daljem jačanju saradnje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Kraljevine Španije u Republici Srbiji Andera Ruisa de Gopegi Aramburua i istakao da je opredeljenje Srbije da ekonomska saradnja prati nivo odličnih političkih odnosa, posebno kada je reč o oblastima infrastrukture, energetike i obnovljivih izvora energije, zaštite životne sredine, poljoprivrede i agroindustrije.
- Poželeo sam iskrenu dobrodošlicu novoimenovanom ambasadoru Kraljevine Španije i izrazio uverenje da će svojim angažmanom doprineti daljem jačanju prijateljskih odnosa i svestrane saradnje naših dveju zemalja - naveo je Vučić na Instagramu.
Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj tradicionalno dobrim odnosima sa Španijom. Vučić je ponovio duboku zahvalnost prijateljskoj Španiji na njenoj čvrstoj i principijelnoj podršci Srbiji u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i na kontinuiranoj podršci koju u tom smislu pruža našoj zemlji u međunarodnim organizacijama.
- Istovremeno, visoko cenimo podršku Španije evropskom putu Srbije i radujemo se njenom učešću na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, gde će, kao dokazani prijatelj Srbije i srpskog naroda, biti jedan od naših najdražih gostiju - istakao je Vučić.
Dodao je da bi Srbiji bila velika čast da u narednom periodu u Beogradu ugosti Njegovo Veličanstvo kralja Felipea šestog, čija bi poseta, kako je istakao, predstavljala dodatnu potvrdu bliskosti, prijateljstva i uzajamnog poštovanja dveju zemalja.
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