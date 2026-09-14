Politika

VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVNA PISMA NOVOIMENOVANOG AMBASADORA ŠPANIJE: Izrazio sam uverenje da ću diprineti daljem jačanju saradnje

В.Н.

14. 09. 2026. u 11:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Kraljevine Španije u Republici Srbiji Andera Ruisa de Gopegi Aramburua i istakao da je opredeljenje Srbije da ekonomska saradnja prati nivo odličnih političkih odnosa, posebno kada je reč o oblastima infrastrukture, energetike i obnovljivih izvora energije, zaštite životne sredine, poljoprivrede i agroindustrije.

ВУЧИЋ ПРИМИО АКРЕДИТИВНА ПИСМА НОВОИМЕНОВАНОГ АМБАСАДОРА ШПАНИЈЕ: Изразио сам уверење да ћу дипринети даљем јачању сарадње

Foto: Printscreen/Instagram/buducnoststbijeav

- Poželeo sam iskrenu dobrodošlicu novoimenovanom ambasadoru Kraljevine Španije i izrazio uverenje da će svojim angažmanom doprineti daljem jačanju prijateljskih odnosa i svestrane saradnje naših dveju zemalja - naveo je Vučić na Instagramu.

Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj tradicionalno dobrim odnosima sa Španijom. Vučić je ponovio duboku zahvalnost prijateljskoj Španiji na njenoj čvrstoj i principijelnoj podršci Srbiji u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i na kontinuiranoj podršci koju u tom smislu pruža našoj zemlji u međunarodnim organizacijama.

- Istovremeno, visoko cenimo podršku Španije evropskom putu Srbije i radujemo se njenom učešću na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, gde će, kao dokazani prijatelj Srbije i srpskog naroda, biti jedan od naših najdražih gostiju - istakao je Vučić.

Dodao je da bi Srbiji bila velika čast da u narednom periodu u Beogradu ugosti Njegovo Veličanstvo kralja Felipea šestog, čija bi poseta, kako je istakao, predstavljala dodatnu potvrdu bliskosti, prijateljstva i uzajamnog poštovanja dveju zemalja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠTA JE SRBIJA PRESTALA DA SMATRA USPEHOM?
Politika

0 0

ŠTA JE SRBIJA PRESTALA DA SMATRA USPEHOM?

ZAMISLITE da vam je neko pre četrnaest godina rekao da će Srbija imati brze pruge, stotine kilometara novih auto-puteva, fabrike u gradovima iz kojih se nekada odlazilo trbuhom za kruhom, da će prosečna plata preći hiljadu evra i da će Beograd izgledati kao grad u kom se gradi na svakom koraku.

14. 09. 2026. u 11:16

Politika
Tenis
Fudbal
11 GODINA IŠLA NA HEMOTERAPIJE - NIJE IMALA RAK! Pogrešna dijagnoza uništila život devojci (21): Pričali su mi da imam još 3 meseca

11 GODINA IŠLA NA HEMOTERAPIJE - NIJE IMALA RAK! Pogrešna dijagnoza uništila život devojci (21): "Pričali su mi da imam još 3 meseca