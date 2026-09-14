Bomba! Karim Benzema se sprema za spektakularan povratak u Evropu!

Karim Benzema bi mogao da se vrati na evropsku fudbalsku scenu, u transferu koji je izgledao gotovo nezamislivo do pre samo nekoliko dana.

Foto: bdullah Ahmed / imago sportfotodienst / Profimedia

Francuski napadač je već oko dve nedelje bez kluba, ali ne sedi skrštenih ruku. U međuvremenu, Benzema je pregovarao o povratku u Evropu, a nakon što su dve opcije propale, pojavila se treća koja je izazvala veliko iznenađenje.

Prvo je bivši napadač Real Madrida razgovarao sa Benfikom, ali dve strane nisu uspele da postignu dogovor. Nakon toga je kontaktiran i Lion, klub za koji Benzema posebno emotivno vezuje svoju karijeru, ali ni ta priča nije završena transferom.

Sada se u celu priču uključio i Bajer Leverkuzen. Prema informacijama alžirskog novinara Iljesa Kadurija, nemački klub je kontaktirao Benzemu i pokazao ozbiljno interesovanje da ga dovede.

Francuz je navodno veoma zainteresovan za mogućnost igranja u Nemačkoj, a već je razgovarao sa dvojicom bivših saigrača, Musom Dijabijem i Lukasom Vaskezom.

Međutim, trenutno postoji jedan veliki problem između Benzeme i njegovog povratka u Evropu koji nema nikakve veze sa fudbalom. Francuz ima ambasadorski ugovor sa Saudijskom Arabijom koji važi do 2030. godine, i prema ovom aranžmanu, ima obavezu da se pojavljuje na raznim događajima tokom cele godine.

Upravo te obaveze bi mogle da izazovu probleme ako bi Benzema ponovo igrao u Evropi, jer bi se određeni događaji mogli poklopiti sa datumima utakmica i klupskim obavezama.

Zbog toga, Benzema i njegovi agenti trenutno pokušavaju da pronađu rešenje sa svojim saudijskim partnerima. Ne radi se o potpunom raskidu veoma unosnog ugovora, već o tome da mu se obaveze „smanje“ na određeni vremenski period kako bi mogao da igra u Evropi bez većih problema.

Situacija je tim zanimljivija jer su se početkom ovog meseca pojavile informacije da bi Benzema čak mogao da odluči da završi karijeru ako mu se ne dozvoli povratak u Evropu.

Sada se, međutim, iz Bundeslige pojavila konkretna opcija koja bi mogla potpuno da promeni njegovu odluku.

Bajer Leverkuzen traži rešenje, Benzema želi da se vrati na najviši evropski nivo, a najveća prepreka trenutno nije sportska već ugovorna. Ako uspeju da reše situaciju sa Saudijskom Arabijom, moglo bi doći do spektakularnog preokreta i povratka bivšeg kapitena Real Madrida u evropski fudbal.

Za čoveka koji je godinama jedan od najboljih napadača na svetu, eventualni dolazak u Bajer Leverkuzen predstavljao bi još jedno veliko poglavlje u njegovoj karijeri.