Fudbal

Otac mu bio miljenik Delija, lomio je kičmu Nađu u derbiju, sin mu sada debitovao protiv Zvezde

M.M.

14. 09. 2026. u 10:06 >> 10:14

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Kakav dan za mladog Nauma

Отац му био миљеник Делија, ломио је кичму Нађу у дербију, син му сада дебитовао против Звезде

Foto: Printskrin/Youtube/Crni Guja

Fudbalska porodica Perović dobila je još jednu zanimljivu priču. Naum Perović, sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Marka Perovića, ovog leta napustio je Marakanu i prešao u IMT, a nedugo kasnije dobio je priliku da debituje u seniorskom fudbalu – i to u meču protiv svog bivšeg kluba.

Sedamnaestogodišnji Naum našao se u protokolu za utakmicu devetog kola Super lige Srbije između IMT-a i Crvene zvezde, a trener „traktorista“ Zoran Popović odlučio je da mu pruži šansu u završnici - na teren ušao u 82. minutu, kada je zamenio Đorđa Radivojevića.

Za mladog fudbalera to je bio poseban trenutak. Ne samo zato što je prvi put zaigrao u seniorskom fudbalu, već i zbog činjenice da je protivnik bila upravo Crvena zvezda, klub u kojem je proveo prethodni period svoje karijere.

Foto: Printskrin/Arena sport

Tekst potpisa

Ipak, ono što ovoj priči daje posebnu težinu jeste njegovo prezime.

Naum je sin Marka Perovića, nekadašnjeg Zvezdinog fudbalera koji je ostavio dubok trag među navijačima crveno-belih. Marko je za Zvezdu igrao od 2002. do 2007. godine, a jedan trenutak iz njegove karijere posebno se pamti.

Crvena zvezda je 2005. godine savladala Partizan sa 2:0 u 125. večitom derbiju, a Marko Perović je postigao jedan od najatraktivnijih golova u istoriji derbija. Dobio je loptu praktično na sredini terena, krenuo ka golu Partizana, predriblao Alberta Nađa i potom zatresao mrežu.

Taj pogodak i danas se prepričava među navijačima.

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