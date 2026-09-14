GORI INTERNET! Kad Srbin objasni Italijanima šta je sa Crnogorcem...
Sasuolo je u neverovatnoj utakmici pobedio Juventus sa 3:2, a junak trijumfa je crnogorski fudbaler Vasilije Adžić.
Mladi igrač, koji nastupa za Sasuolo kao pozajmljeni igrač Stare dame, presudio je svom matičnom klubu golom u 94. minutu, a zbog odluke da ne slavi pogodak našao se na meti duhovitog komentara saigrača Nemanje Matića koji je "zapalio" društvene mreže.
Podsećanja radi, iz poštovanja prema klubu za koji je vezan ugovorom, Adžić je samo podigao ruke i odbio da proslavi pogodak.
Legendarni srpski vezista Nemanja Matić odmah je reagovao na društvenim mrežama i uz fotografiju mladog Crnogorca napisao:
- Crnogorac, mrsko mu da se raduje!
Sam Nemanja Matić (38) odigrao je brutalnu utakmicu. Italijanski mediji su njegovu partiju nagradili visokom osmicom, ističući da je sa neprocenjivim iskustvom potpuno osramotio zvezde Juventusa na sredini terena. Matić je direktno kreirao i prvi gol Sasuola u 65. minutu, kada je majstorskim dodavanjem asistirao Sebastijanu Espozitu.
Trener Sasuola Alberto Akvilani posle meča nije krio oduševljenje iskusnim Srbinom:
"Srećan sam što imam nekoga kao što je Matić, šampiona sa velikim 'Š'. On neizmerno pomaže našim mladim igračima i uči ih profesionalizmu."
Ovom pobedom Sasuolo je došao do sedam bodova iz četiri odigrana kola, zabeleživši najbolji start prvenstva u poslednjih nekoliko godina.
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