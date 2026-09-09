OVDE SE DVE DRŽAVE SMENJUJU SVAKIH ŠEST MESECI: Ostrvo menja „vlasnika“, a da se nigde ne pomeri

NA RECI koja razdvaja Francusku i Španiju nalazi se malo ostrvo sa jednim od najneobičnijih političkih statusa na svetu. Ne seli se, ne nestaje i ne menja svoj položaj, ali se nadležnost nad njim smenjuje između dve države. Šest meseci njime upravlja Španija, a zatim narednih šest Francuska. I tako iz godine u godinu.

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Ostrvo fazana nalazi se na reci Bidasoa, između francuskog grada Andaja i španskog Iruna, gotovo na samoj granici dve zemlje.

Na prvi pogled ne deluje kao mesto koje bi moglo da ima veliki istorijski značaj.

Malo je, nenaseljeno i prekriveno drvećem. Na njemu nema hotela, restorana, prodavnica niti ulica kojima bi turisti mogli da šetaju.

Ipak, ovo parče zemlje vekovima ima posebno mesto u odnosima Francuske i Španije.

Njegov današnji status toliko je neobičan da se Ostrvo fazana navodi kao jedan od retkih primera teritorije kojom dve države upravljaju naizmenično.

Šest meseci Španija, šest meseci Francuska

Ostrvo ima status francusko španskog kondominijuma.

To u ovom slučaju znači da dve države dele suverenitet, ali se neposredna uprava smenjuje u periodima od po šest meseci.

Prema podacima francuskog Ministarstva za Evropu i spoljne poslove, ostrvo je pod španskom upravom od februara do jula, a potom prelazi pod francusku upravu za naredni šestomesečni period.

Zatim se čitav ciklus ponavlja.

Zato popularna tvrdnja da ostrvo dva puta godišnje „menja državu“ nije sasvim precizna. Ono ostaje zajednička teritorija, dok se nadležnost nad njim naizmenično smenjuje.

Špansko Ministarstvo spoljnih poslova navodi da je kondominijum nad Ostrvom fazana regulisan međunarodnim sporazumima, uključujući sporazum iz 19. veka i konvenciju potpisanu 27. marta 1901. godine.

Na ovom malom ostrvu sklopljen je veliki mir

Da bi se razumelo zašto je baš ovo malo rečno ostrvo dobilo tako neobičan status, potrebno je vratiti se više od tri i po veka u prošlost.

Francuska i Španija bile su sredinom 17. veka veliki evropski rivali.

Posle dugogodišnjeg sukoba, upravo je Ostrvo fazana izabrano kao neutralno mesto za pregovore.

Predstavnici dve monarhije sastajali su se na sredini reke, na prostoru koji je bio pogodan jer nijedna strana nije morala da ode duboko na teritoriju svog protivnika.

Posle brojnih pregovora, 7. novembra 1659. godine potpisan je Pirinejski mir.

Njime je okončan dugotrajni rat između Francuske i Španije, a sporazum je imao veliki uticaj na političku kartu Evrope i odnose dve moćne monarhije.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova i danas Pirinejski mir navodi kao jedan od najvažnijih istorijskih događaja u dugim diplomatskim odnosima Francuske i Španije.

Ovde su se sreli kraljevi

Priče sa Ostrva fazana nisu završene potpisivanjem mira.

Samo nekoliko meseci kasnije ostrvo je ponovo postalo pozornica evropske diplomatije.

Na njemu su se 1660. godine sreli francuski kralj Luj XIV i španski kralj Filip IV.

Povod je bio brak Luja XIV sa Marijom Terezijom od Španije, ćerkom Filipa IV.

Brak je bio deo političkog približavanja dve monarhije nakon Pirinejskog mira.

Zbog toga je ovo malo ostrvo u jednom trenutku bilo mesto na kojem su se susretale neke od najmoćnijih ličnosti Evrope.

Špansko Ministarstvo spoljnih poslova u svojim istorijskim materijalima navodi i da su za pregovore na ostrvu bili podignuti posebni paviljoni. Prostor za dve delegacije bio je pažljivo organizovan kako bi se očuvala diplomatska ravnopravnost strana.

Danas na ostrvu nema palata

Kada bi neko danas očekivao da na ostrvu zatekne dvorce i raskošne paviljone u kojima su se sastajali kraljevi, verovatno bi se iznenadio.

Od nekadašnjih građevina gotovo ništa nije ostalo.

Na ostrvu se danas nalazi spomenik koji podseća na potpisivanje Pirinejskog mira.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova navodi da je to jedina građevina koja je ostala na ostrvu i da je podignuta u 19. veku u znak sećanja na istorijski sporazum.

Ostrvo je i nakon 17. veka povremeno služilo kao mesto diplomatskih susreta predstavnika dve zemlje.

Poslednji zvanični susret na samom ostrvu održan je 1856. godine, prilikom razmene ratifikacija sporazuma iz Bajone koji se odnosio na razgraničenje u Pirinejima.

Turisti ne mogu tek tako da prošetaju ostrvom

Iako priča o mestu koje svakih šest meseci menja upravu zvuči kao idealna turistička atrakcija, Ostrvo fazana nije klasična znamenitost koju možete jednostavno posetiti.

Ono je nenaseljeno i pristup mu je ograničen.

To znači da putnici koji stignu u ovaj deo baskijskog pograničnog područja uglavnom mogu da ga posmatraju sa obala reke Bidasoa.

I možda je upravo u tome deo njegove neobičnosti.

Nema turističke gužve, suvenirnica ni velikih atrakcija. Samo malo zeleno ostrvo usred reke koje na prvi pogled deluje potpuno obično.

A iza njega se krije više od tri veka diplomatske istorije.

Granica koja je postala mesto susreta

Ostrvo fazana zanimljivo je i zbog toga što pokazuje koliko granice ne moraju uvek da budu samo mesta razdvajanja.

U 17. veku ovo je bilo mesto na kojem su dve suparničke evropske sile pokušavale da okončaju dugogodišnji sukob.

Vekovima kasnije Francuska i Španija i dalje održavaju njegov neobičan zajednički status.

Danas dve zemlje imaju izuzetno bliske odnose i sarađuju unutar Evropske unije i brojnih drugih evropskih i međunarodnih institucija.

Ipak, usred reke Bidasoa ostao je mali podsetnik na vreme kada je od nekoliko stotina metara zemlje zavisila velika evropska diplomatija.

Ostrvo se nikuda ne pomera.

Granica ostaje na istom mestu.

A ipak, svakih šest meseci menja se država koja nad njim neposredno vrši upravu.

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