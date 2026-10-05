Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

О. М.

05. 10. 2026. u 13:05

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REDAKCIJA Tipa pronašla je i danas za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

3+ TIKET ZA PETAK

16.00 Napredak - Loznica UG 3+ (1,97)

19.00 Mos - Kongsvinger UG 3+ (1,21)
21.00 Rumunija - Švedska UG 3+ (1,61)

 Ukupna kvota: 3,83

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