KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

01. 11. 2025. u 09:20

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

ITALIJA 1

15.00 UDINEZE - ATALANTA 2 (sa 1,95 na 1,85)

AZERBEJDžAN 1

11.00 KARAVAN - ZIRA 2 (sa 1,35 na 1,25)

ENGLESKA FA KUP

16.00 BROMLI - BRISTOL R. 1 (sa 2,05 na 1,85)

16.00 VIKOMB - PLIMUT 1 (sa 1,92 na 1,75)

FRANCUSKA 3

15.00 RUEN - VILFRANŠ 1 (sa 1,65 na 1,53)

NEMAČKA 2

13.00 NIRNBERG - BRAUNŠVAJG 1 (sa 1,90 na 1,80)

ŠPANIJA 2

16.15 KULTURAL LEONESA - MIRANDES 1 (sa 2,10 na 1,97)

