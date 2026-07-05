SRBIN PRED TRANSFEROM KARIJERE: Milinković-Savić ide u Premijer ligu?
SRPSKI golman Vanja Milinković-Savić mogao bi da se preseli iz Italije u Premijer ligu prenose italijanski mediji.
Vanja Milinković Savić je dobio ponudu sa Ostrva za koju se veruje da će zadovoljiti njegove apetite, tako bar piše "Korijere delo sport".
Ponuda je stigla iz Hala, novog člana Premijer lige. Ona iznosi 15.000.000 evra i trebalo bi da gazda Napolija Aurelio De Laurentis takođe bude zadovoljan, iako je letos za Srbina platio Torinu 21.000.000 evra.
"Vanjin agent je u kontaktu sa klubom, ali transfer je daleko od završenog. Postoji mnogo elemenata koji moraju da se uklope, kao i uvijek, kako bi sve tri strane bile zadovoljne, igrač i klubove", piše pomenuti portal.
Vanja je tokom minule sezone bio jedan od najboljih igrača Napolitanaca, ali dolaskom Alegrija jasno je da neće ostati u Napulju, pa je klub spreman i da bude u minusu. Osim Hala pominjalo se da je Vanja želja Bešiktaša i jednog kluba iz Saudijske Arabije.
Napoli se već dao u potragu za novim čuvarom mreže, a Alegri je navodno zainteresovan za Mateja Kovara, koji je sa reprezentacijom Češke bio na Mundijalu, a pod ugovorom je sa PSV-om. Na listi želja je i Guljemo Vikario, koji je na meti Juventusa, dok je u fokusu i 21-godišnji Gijom Restes, mladi reprezentativac Francuske iz Tuluza.
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