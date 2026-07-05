ENGLEZI PIJU VIJAGRU PRED MEKSIKO!? Oglasio se Tomas Tuhel, evo šta je istina

Engleska će u osmini finala Svetskog prvenstva odigrati meč sa Meksikom. Duel se igra na legendarnom stadionu Asteka, a već privlači veliku pažnju javnosti.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Butch Dill

"Sombrerosi" imaju maksimalan učinak iz četiri utakmice i i dalje nisu primili gol! Dok se, na drugoj strani, "Gordi Albion" dobrano namučio protiv DR Konga i na krilima Harija Kejna preokrenuo rezultat u finišu.

Osim forme, Englezi se u Meksiko Sitiju suočavaju sa mnoštvom problema druge vrste. Da ne podsećamo na silne nedaće koje su ih pratile otkako su se okupili ovog leta, ovog puta su u pitanju muke druge vrste.

Pored toga što im meksički navijači ne daju mira u hotelu, protiv izabranika Tomasa Tuhela je i nadmorska visina. Sa jedne strane Meksikanci koji su navikli na život na više od 2.200 metara nadmorske visine, a sa druge Englezi - koji baš i nisu.

Na konferenciji za medije pred ovaj meč, Tomas Tuhel i Džordan Henderson su dobili neobično pitanje - da li se ekipa poslužila vijagrom da bi pomenuti problem lakše prebrodila.

Na coletiva de imprensa antes do jogo contra o México, um repórter perguntou para Jordan Henderson se era verdade que os jogadores ingleses estava usando viagra por causa da altitude.



📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/cUwOpucwLe — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

Reč je o leku koji služi da probudi seksualnu želju kod muškaraca, a zanimljivo je da see ne radi o leku koji je na listi zabranjenih, a poseduje supstancu koja širi krvne sudove i spanjuje pritisak u plućima, što pomaže proces obogaćivanja organizma kiseonikom na velikim nadmorskim visinama.

- Informacije koje to potkrepljuju nisu došle do mene, tako da nije istina - odgovorio je Tuhel pre nego što se uozbiljio, dok je Džordan Henderson bio malo raspoloženiji:

- Pa, vijagra je pomogla. Šalim se, bila je šala.

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