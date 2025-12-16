EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroligaški tiket
17.00 Filip Petrušev +14,5 (1,90)
18.45 Ti-Džej Šorts +10,5 (1,78)
20.05 Džered Batler +11,5 (1,98)
Kvota: 4,70
