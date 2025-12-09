NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
OVE nedelje se igra četvrtfinale NBA kupa, pa je naša redakcija napravila tiket sastavljen od tih utakmica.
NBA
Sreda
0.00 Orlando medžik - Majami hit 1 (2,05)
Četvrtak
1.30 Oklahoma Siti tander - Finiks sans hendikep poena 2 (-20,5) (1,45)
4.00 LA lejkers - San Antonio spars 1 (1,55)
Ukupna kvota: 8,06
