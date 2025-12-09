TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

09. 12. 2025. u 13:00

OVE nedelje se igra četvrtfinale NBA kupa, pa je naša redakcija napravila tiket sastavljen od tih utakmica.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

FOTO: Tanjug/AP

NBA

Sreda

0.00 Orlando medžik - Majami hit 1 (2,05)

2.30 Toronto reptors - Njujork niks ukupno poena +224,5 (1,75)

Četvrtak

1.30 Oklahoma Siti tander - Finiks sans hendikep poena 2 (-20,5) (1,45)

4.00 LA lejkers - San Antonio spars 1 (1,55)

Ukupna kvota: 8,06

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti