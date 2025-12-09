POLICAJCI NAPADAJU PLEJ-OF: Plavce može skupo da košta loša igra na strani
KPR dočekuje Berminegem u 20. kolu Čempionšipa.
Kvins Park Rendžers je ostvario tri pobede u poslednja četiri kola i približio se na dva boda od zone plej-ofa.
U poslednjih pet mečeva na svom terenu, KPR ima dve pobede i tri poraza, a svi ti mečevi završeni su kao GG&3+.
Birmingem je pobedio poslednja četiri meča na svom terenu, ali je u poslednja četiri gostovanja osvojio samo jedan bod.
Birmingem je tim koji igra otvoreno. Poslednjih pet utakmica završeno je sa GG (četiri od tih mečeva sa tri ili više golova), a šest od poslednjih sedam mečeva završeno je sa 3–5 golova.
Poslednji direktni duel odigran je u martu 2024. godine na istom stadionu, a pobedio je KPR rezultatom 2:1.
NAŠ TIP: 3+ (1,99)
Komentari (0)