ODRAĐUJU POSAO U DOMAĆEM ŠAMPIONATU: Parižani igraju meč zaostalog kola
KOŠARKAŠI Pariza će u zaostalom devetom kolu francuskog šampionata ugostiti Le Port.
Parižani su pre samo dva dana u okviru desetog kola domaćeg šampionata savladali Sen Kenten rezultatpm 99:69.
Džered Rouden je sa 17 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Nadir Hifi sa 16, dok je Jakuba Outara dodao 15.
Pariz trenutno zauzima treću poziicju u francuskom prvenstvu sa skorom od 7 pobeda i 2 poraza.
Verujemo da će danas ostvariti još jednu rutinsku pobedu.
NAŠ TIP: H1 -20,5 (kvota 1,85)
