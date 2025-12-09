TIP ostali sportovi

ODRAĐUJU POSAO U DOMAĆEM ŠAMPIONATU: Parižani igraju meč zaostalog kola

Marko Milosavljević

09. 12. 2025. u 09:13

KOŠARKAŠI Pariza će u zaostalom devetom kolu francuskog šampionata ugostiti Le Port.

FOTO: Ata images

Parižani su pre samo dva dana u okviru desetog kola domaćeg šampionata savladali Sen Kenten rezultatpm 99:69.

Džered Rouden je sa 17 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Nadir Hifi sa 16, dok je Jakuba Outara dodao 15.

Pariz trenutno zauzima treću poziicju u francuskom prvenstvu sa skorom od 7 pobeda i 2 poraza.

Verujemo da će danas ostvariti još jednu rutinsku pobedu.

NAŠ TIP: H1 -20,5 (kvota 1,85)

