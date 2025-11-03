TIP ostali sportovi

TIPOVI ZA IGRAČE: Janis dominira protiv Indijane, Balkanci nastavljaju da podučavaju ostatak lige...

В.М.

03. 11. 2025. u 13:30

UKUPNA kvota je više nego primamljiva.

FOTO: Tanjug/AP

NBA

1.00 Janis Adetokumbo +32,5 poena (1,90)

1.30 Džejlen Branson +28,5 poena (1,88)
3.00 Nikola Jokić ostvaruje tripl dabl (2,40)
4.00 Luka Dončić ostvaruje tripl dabl (5,20)

Ukupna kvota: 44,58

