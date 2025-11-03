TIPOVI ZA IGRAČE: Janis dominira protiv Indijane, Balkanci nastavljaju da podučavaju ostatak lige...

PRIPADNICI policije Strahinja Bjelić i Marko Marinković, koji su pešačili do manastira Hilandar kako bi pružili podršku i prikupili novčana sredstva za pomoć deci oboleloj od retke bolesti koja je u javnosti poznata kao "deca leptiri", naveli su da tokom pešačenja nisu razmišljali o odustajanju od svog cilja, te da su akciju uspešno završili, a da ih je taj put u mislima promenio.