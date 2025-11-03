TIP ostali sportovi

IGRAO JE U SVOJOJ ZEMLJI: Švajcarac ne predstavlja veliku pretnju

Marko Milosavljević

03. 11. 2025. u 08:15

STEN Vavrinka i Botik Van de Zandshulp če odmeriti snage u prvom kolu Atinr

ИГРАО ЈЕ У СВОЈОЈ ЗЕМЉИ: Швајцарац не представља велику претњу

Foto: Profimedia

Švajcarski teniser je igrao u Bazelu, uspeo je da ostvari jednu pobedu, ali je poražen od Kasper Ruda maksimalnim rezultatom.

Nakon turnira u svojoj zemlji, otputovao je u Bratislavu gde je poražen od Rafaela Kolinjona.

Vavrinka će igrati na turnir u Grčkoj, ali jasno je da neće predstavljati veliku pretnju.

Njegov današnji protivnik je dosta mlađi i verujemo da će to iskoristiti.

NAŠ TIP: Vavrinka - Van de Zandshulp 2 (kvota 1,53)

