IGRAO JE U SVOJOJ ZEMLJI: Švajcarac ne predstavlja veliku pretnju
STEN Vavrinka i Botik Van de Zandshulp če odmeriti snage u prvom kolu Atinr
Švajcarski teniser je igrao u Bazelu, uspeo je da ostvari jednu pobedu, ali je poražen od Kasper Ruda maksimalnim rezultatom.
Nakon turnira u svojoj zemlji, otputovao je u Bratislavu gde je poražen od Rafaela Kolinjona.
Vavrinka će igrati na turnir u Grčkoj, ali jasno je da neće predstavljati veliku pretnju.
Njegov današnji protivnik je dosta mlađi i verujemo da će to iskoristiti.
NAŠ TIP: Vavrinka - Van de Zandshulp 2 (kvota 1,53)
