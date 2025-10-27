TIP ostali sportovi

BUBLIK IGRA SA DOSTA VIŠE VARIJACIJA: Popirin je opasan u dvoranskim uslovima

Marko Milosavljević

27. 10. 2025. u 12:04

ALEKSEJ Popirin i Aleksandar Bublik će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

БУБЛИК ИГРА СА ДОСТА ВИШЕ ВАРИЈАЦИЈА: Попирин је опасан у дворанским условима

Foto: AP

Australijanac je vezao tri poraza, ali jasno je da je u pitanju igrač koji ima i te kako šta da pokaže u dvoranskim uslovima.

Servis mu je izuzetno snažan, dok forhendom voli da kontrolie poene, bekhend mu je slabiji, ali je dosta napredovao.

Bublik ima sličan stil igre, ali mnogo više varijacija u igri i nepredvidivih poteza.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,72)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUN ZNANJA, ŽELEO NEŠTO DRUGO: Lomio je noge, zube, ruke - tragaču roditelji nisu dali da se bavi OVIM

PUN ZNANjA, ŽELEO NEŠTO DRUGO: Lomio je noge, zube, ruke - tragaču roditelji nisu dali da se bavi OVIM