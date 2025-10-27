BUBLIK IGRA SA DOSTA VIŠE VARIJACIJA: Popirin je opasan u dvoranskim uslovima
ALEKSEJ Popirin i Aleksandar Bublik će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.
Australijanac je vezao tri poraza, ali jasno je da je u pitanju igrač koji ima i te kako šta da pokaže u dvoranskim uslovima.
Servis mu je izuzetno snažan, dok forhendom voli da kontrolie poene, bekhend mu je slabiji, ali je dosta napredovao.
Bublik ima sličan stil igre, ali mnogo više varijacija u igri i nepredvidivih poteza.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,72)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NE PRIKAZUJE DOBRU IGRU: Miša još uvek traži pravi ritam
27. 10. 2025. u 11:52
POKAZUJE RASKOŠNI TALENAT: Nekadašnji prvi pik dominira na startu sezone
27. 10. 2025. u 12:00
FENER NASTAVLjA SERIJU: Očekujte golove, jer domaćin se neće predati bez borbe
27. 10. 2025. u 10:14
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.
26. 10. 2025. u 08:04
Komentari (0)