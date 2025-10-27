BUBLIK IGRA SA DOSTA VIŠE VARIJACIJA: Popirin je opasan u dvoranskim uslovima

ALEKSEJ Popirin i Aleksandar Bublik će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

Foto: AP

Australijanac je vezao tri poraza, ali jasno je da je u pitanju igrač koji ima i te kako šta da pokaže u dvoranskim uslovima.

Servis mu je izuzetno snažan, dok forhendom voli da kontrolie poene, bekhend mu je slabiji, ali je dosta napredovao.

Bublik ima sličan stil igre, ali mnogo više varijacija u igri i nepredvidivih poteza.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,72)

