NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja

SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).

FOTO: Tanjug/AP

Denver ove godine ima tim za titulu, za razliku od prethodnih rotacija je znatno šira, dovedeno je par dobrih šutera i može se reći da su uz Oklahomu, Nagetsi glavni favoriti za Leri O'Brajen trofej.

Naravno, glavni igrači i onaj oko čega se sve vrti u igri Denvera je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić, koji je u svom prepoznatljivom dominantnom stilu otvorio sezonu.

Nije poenterski bio toliko efikasan, ali upisao je dva tripl-dabla i jedini je igrač u ligi kojem je to pošlo za rukom na uvodna dve utakmice.

Večerašnji rival Nagetsima biće Timbervulvsi, što znači da će trostrukog MVP-a čuvati Rudi Gober koji redovno dobija nagrade za najboljeg defanzivnog igrača lige, ali to ne pokazuje protiv Jokića koji tradicionalno beleži neverovatno brojke protiv francuskog centra.

Mi verujemo da će Jokić nastaviti dominaciju na startu sezone i očekujemo da upiše novi tripl dabl, kvota je solidna i vredi je probati.

NAŠ TIP: Nikola Jokić beleži tripl-dabl (kvota 2,60)

