KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke, fudbala i nfl-a.
Ponedeljak
16.30 CSKA 1948 Sofija - Ludogorets X2&0-3 (1,63)
1.30 Dalas maveriks - Oklahoma Siti tander hendikep poena 1 (10,5) (1,60)
2.30 Minesota timbervulvs - Denver nagets 2 (1,47)
Ukupna kvota: 6,52
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
27. 10. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
27. 10. 2025. u 07:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
27. 10. 2025. u 08:07
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
27. 10. 2025. u 08:25
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.
26. 10. 2025. u 08:04
Komentari (0)