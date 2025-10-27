TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

27. 10. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke, fudbala i nfl-a.

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

16.30 CSKA 1948 Sofija - Ludogorets X2&0-3 (1,63)

1.15 Kanzas Siti čifs - Vašington komanders hendikep poena 1 (-9,5) (1,70)
1.30 Dalas maveriks - Oklahoma Siti tander hendikep poena 1 (10,5) (1,60)
2.30 Minesota timbervulvs - Denver nagets 2 (1,47)

Ukupna kvota: 6,52

