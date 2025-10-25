ZVEZDA BLISTA: Crveno-beli su vezali četiri pobede na evrosceni
Crvena zvezda je će u četvrtom kolu ABA lige ugostiti Megu.
Crveno-beli su podiglin nivo košarke, igraju sjajno u Evroligi i vezali su četiri pobede.
Sezonu su otvorili sa dva poraza, međutim, Janis Sferopulos je napustio klub i tada su stvari krenule na bolje.
Tomislav Tomović je podigao ekipu i došli su do brejka u Istanbulu, a zatim je Saša Obradović sa timom ostvario tri velike pobede.
U prethodnom kolu su savladali Baskoniju na svom terenu, konačan rezultat glasio je 90:72.
Verujemo da će utakmica sa Megom biti otvorena i sa dosta postignutih poena.
NAŠ TIP: +173,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
