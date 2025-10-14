TIP ostali sportovi

TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Fiks dana u Kragujevcu

В.М.

14. 10. 2025. u 14:45

DANAS počinje Liga šampiona u vaterpolu, a naša redakcija vam je sastavila tiket od mečeva koji su na programu ovog utorka.

Foto SPD Radnički

Liga šampiona

18.00 Olimpijakos - Mladost 1 (1,45)

18.30 Jadran HN - Jadran ST 1X (1,55)
20.30 Marselj - Hanover hendikep golova 1 (-6,5) (1,85)
20.30 Radnički - Vašaš

Ukupna kvota: 5,61

Najveći fiks od svih nam je kec na Radnički koji je ove sezone okupio sjajnu ekipu, predvode je brojni srpski reprezentativci kao i selektor "delfina" Uroš Stevanović, tako da su uigrani i sposobni su da napadnu titulu evropskog prvaka.

