TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Fiks dana u Kragujevcu
DANAS počinje Liga šampiona u vaterpolu, a naša redakcija vam je sastavila tiket od mečeva koji su na programu ovog utorka.
Liga šampiona
18.00 Olimpijakos - Mladost 1 (1,45)
20.30 Marselj - Hanover hendikep golova 1 (-6,5) (1,85)
20.30 Radnički - Vašaš
Ukupna kvota: 5,61
Najveći fiks od svih nam je kec na Radnički koji je ove sezone okupio sjajnu ekipu, predvode je brojni srpski reprezentativci kao i selektor "delfina" Uroš Stevanović, tako da su uigrani i sposobni su da napadnu titulu evropskog prvaka.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
