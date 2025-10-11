KO ĆE U DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA? Australijanc trenutno ne blista
BERNARD Tomić i Denis Jevsejev će odmeriti snage u prvom kolu kvalifikacija za turnir u Almatiju.
Australijanac sada uglavnom igra na čelindžerima, ali ne beleži preterano sjajne rezultate.
Prošle nedelje je igrao u Kini ispao je veću četvrtfinalu, bolji od njega bio je Močizuki.
Kazahstanac je na istom turniru ostvario dve pobede u kvalifikacijama, a zatim je poražen od Rinkija Hidžikate.
Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,85)
