KO ĆE U DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA? Australijanc trenutno ne blista

BERNARD Tomić i Denis Jevsejev će odmeriti snage u prvom kolu kvalifikacija za turnir u Almatiju.

Foto: EPA-EFE/MICHAEL DODGE

Australijanac sada uglavnom igra na čelindžerima, ali ne beleži preterano sjajne rezultate.

Prošle nedelje je igrao u Kini ispao je veću četvrtfinalu, bolji od njega bio je Močizuki.

Kazahstanac je na istom turniru ostvario dve pobede u kvalifikacijama, a zatim je poražen od Rinkija Hidžikate.

Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA