TIP ostali sportovi

DERBI KOLA: Podgoričani dočekuju LJubljančane

Marko Milosavljević

11. 10. 2025. u 10:22

BUDUĆNOST i Cedevita Olimpija će se sastati u drugom kolu ABA lige.

ДЕРБИ КОЛА: Подгоричани дочекују Љубљанчане

FOTO: KK Partizan/Dragana Stjepanović/ABA liga

Podgoričani novu sezonu nisu otvorili na najbolji način, odigrali su tri utakmice i ostvarili samo jedan trijum.

Jedinu pobedu su ostvarili protiv Londona u prvom kolu Evrokupa, da bi kasnije bolji od njih bio Spartak, a zatim i Trento.

Kostur tima je još uvek tu, ali i te kako se oseća izostanak Mekinlija Rajta koji je prošle godine bio pravi lider na terenu.

Ipak, verujemo da će Budućnost danas savladati Cedevita Olimpiju i prekinutu niz od dva poraza.

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć