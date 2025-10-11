DERBI KOLA: Podgoričani dočekuju LJubljančane

BUDUĆNOST i Cedevita Olimpija će se sastati u drugom kolu ABA lige.

FOTO: KK Partizan/Dragana Stjepanović/ABA liga

Podgoričani novu sezonu nisu otvorili na najbolji način, odigrali su tri utakmice i ostvarili samo jedan trijum.

Jedinu pobedu su ostvarili protiv Londona u prvom kolu Evrokupa, da bi kasnije bolji od njih bio Spartak, a zatim i Trento.

Kostur tima je još uvek tu, ali i te kako se oseća izostanak Mekinlija Rajta koji je prošle godine bio pravi lider na terenu.

Ipak, verujemo da će Budućnost danas savladati Cedevita Olimpiju i prekinutu niz od dva poraza.

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 1,70)

