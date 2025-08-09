TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

09. 08. 2025. u 11:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Subota

17.00 K. Rud - A. Rinderkneš 1 (1,40)

20.00 K. Vong - I. Umber 2 (1,42)
21.30 A. Davidovič Fokina - Ž. Fonseka 2 (2,20)

Ukupna kvota: 4,37

