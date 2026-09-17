KLOPKA U PANČEVU: Železničar sprema šok za Rijerinu Zvezdu
Odloženi meč 5. kola Superlige donosi nam večeras (20.00) izuzetno zanimljiv duel u Pančevu.
Na papiru, aktuelni šampion Crvena zvezda je apsolutni favorit, ali detaljniji pogled na kadrovsku situaciju na Marakani i specifične uslove na stadionu SC „Mladost“ otvara prostor za hrabar i izuzetno isplativ kladioničarski manevar – duplu šansu na domaćina.
Španski strateg na klupi Crvene zvezde, Albert Rijera, javno je priznao da njegova ekipa ima poteškoća u trenažnom procesu zbog zgusnutog rasporeda i igranja na svaka tri ili četiri dana.
Ipak, najveći problem za crveno-bele večeras biće veštačka trava u Pančevu. Zvezda je morala da prilagođava treninge ovoj podlozi, koja po pravilu usporava timove navikle na prirodni teren i daje ozbiljnu prednost domaćinu.
Pored podloge, Rijera se suočava sa pravom bolnicom u veznom redu. Ključni motor ekipe Rade Krunić i Dimitrije Šarić su definitivno povređeni. Pod velikim znakom pitanja su roviti Timi Maks Elšnik i Lukasen, koji su pretrpeli teške udarce na prethodnom meču. Pojačanje Mihailo Ristić još uvek nema takmičarsku formu.
Sa polovično operativnim veznim redom i mislima koje polako beže ka predstojećim evropskim izazovima, Crvena zvezda je večeras ranjivija nego ikada u dosadašnjem toku prvenstva.
Sa druge strane, Pančevci koje predvodi perspektivni Radomir Koković gaje moderan stil fudbala zasnovan na posedu i kontroli lopte. Koković je najavio nadigravanje sa šampionom, a tradicija mu daje puno pravo da veruje u uspeh.
U poslednjem međusobnom odmervanju snaga na ovom istom stadionu u aprilu ove godine, Železničar je otkinuo bod Zvezdi u spektakularnom meču koji je završen rezultatom 2:2. Domaćin zna kako se igra protiv crveno-belih i to će pokušati da ponovi.
Ukoliko uzmemo u obzir umor gostiju, izostanak Krunića i Elšnika, te neugodnu veštačku podlogu, Zvezda će morati dobro da prolije krv za tri boda. Železničar ima disciplinu i drskost da meč uvede u egal i odbrani svoj teren, baš kao i proleća ove godine. Za hrabrije igrače, ovo je idealna prilika da se napadne fantastična kvota uz umeren ulog.
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