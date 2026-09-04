VREME ZA NAPLATU DUGOVA ILI NASTAVAK AGONIJE? Kneževi su prošle godine dva puta ŠOKIRALI "svece" koji ne blistaju na startu nove sezone
Pari Sen Žermen se vraća na svoj Park prinčeva u potrazi za prekidom loše serije i povratkom na pobednički kolosek kada bude ugostio Monako, jedinu ekipu koja ih je prošle sezone dva puta savladala u Ligi 1.
Sveci su sigurno očekivali da će nakon drugog kola zauzimati čelo tabele na kojem se trenutno nalazi Monako, ali su ih Ren i Lil iznenadili.
Na oba gostovanja PSŽ je morao da sustiže zaostatak od 2:0 kako bi izvukao remije od 2:2. Kada se tome doda i poraz od FK Pariza na kraju prošlog prvenstva, Luis Enrike sa svojim timom beleži najduži niz bez pobede od čak tri vezana meča u Ligi 1, što im se nije dogodilo još od sezona 2022/23 i 2023/24.
Domaći teren takođe ne garantuje lak izlaz iz krize, s obzirom na to da je PSŽ dobio samo tri od poslednjih šest prvenstvenih mečeva pred svojim navijačima, a u tom razdoblju stigao je i poraz od 3:1 upravo od Monaka.
Sa druge strane, Monako pod vođstvom novog trenera Filipea Luisa ima savršen start sezone sa četiri pobede u svim takmičenjima, čime su zauzeli vrh tabele i izborili plasman u Ligu konferencije. Filipe Luis je već upoređen sa legendarnim Arsenom Vengerom, koji je bio poslednji trener Monaka sa četiri vezana trijumfa na startu sezone još 1991/92.
Što se tiče međusobnog skora, Monako je prošle sezone prvi put od sezone 2020/21 ostvario dvostruku pobedu nad PSŽ-om u ligi. Ključni igrači na koje treba obratiti pažnju su Vitinja, koji je šest od poslednjih osam golova za PSŽ dao u drugom poluvremenu, i Aleksandar Golovin, čiji su svi poslednji golovi došli u skrovištu drugog poluvremena za pobede Monaka.
PSŽ za ovaj meč ne može da računa na suspendovanog Nuna Mendesa uz upitne Dembelea i Duea, dok za Monako neće igrati Balogun i Ansu Fati.
Glavni predlog za klađenje na ovom meču je 1&GG zbog defanzivnih slabosti PSŽ-a koji je ipak prvak Evrope i Francuske pa treba očekivati prekid loše serije.
Ima smisla i klađenje na više od 2.5 golova, s obzirom da je čak 14 od poslednjih 17 mečeva PSŽ-a u Ligi 1 završeno sa tri ili više pogodaka. Za one koji traže "egzotičnija tržišta", više od 9.5 kornera (10+) predstavlja odličnu opciju jer je tako došlo na šest od poslednjih osam mečeva Monaka.
NAŠ TIP: 1&GG (kvota 2,67)
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