VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik danas obilazi Severnobački okrug
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Severnobački okrug.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Severnobački okrug, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Nakon posete porodici Čupić na Paliću u 10 časova, predsednik Vučić će obići Gerontološki centar Subotica u 10.45.
Predsednik Vučić će potom, u 11.45 sati, u Bagremovu obići poljoprivredno gazdinstvo Stanković.
Obilazak "Industrije mesa Topola" u Bačkoj Topoli predviđen je za 12.30 sati, a u 13.10 preduzeća "Agrokons d.o.o." u Malom Iđošu.
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