Politika

VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik danas obilazi Severnobački okrug

V.N.

04. 09. 2026. u 07:11

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Severnobački okrug.

ВУЧИЋ СА НАРОДОМ: Председник данас обилази Севернобачки округ

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Severnobački okrug, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Nakon posete porodici Čupić na Paliću u 10 časova, predsednik Vučić će obići Gerontološki centar Subotica u 10.45.

Predsednik Vučić će potom, u 11.45 sati, u Bagremovu obići poljoprivredno gazdinstvo Stanković.

Obilazak "Industrije mesa Topola" u Bačkoj Topoli predviđen je za 12.30 sati, a u 13.10 preduzeća "Agrokons d.o.o." u Malom Iđošu.

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