KOMO DOLAZI PO TRI BODA: Mesijev naslednik potapa Đenoveze

Đenovu očekuje izuzetno težak zadatak u borbi za prve bodove (i prvi postignuti gol) u ovoj sezoni Serije A, pošto na svom terenu dočekuje nepobeđeni Komo.

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

Gosti žele da nastave pobednički zamajac i u dobrom raspoloženju dočekaju istorijski debi u Ligi šampiona sledeće nedelje.

Problemi za Đenovu nastavili su se i prošlog vikenda nakon poraza od Lacija rezultatom 1:0, čime su vezali čak sedam prvenstvenih mečeva bez pobede, uz četiri uzastopna poraza. Ekipa koju vodi Danijele de Rosi izgubila je oba meča na startu šampionata bez postignutog gola, uz skromnih 1.09 očekivanih golova kroz te dve utakmice.

Ukoliko ponovo ostanu bez pogotka, to bi bio njihov najgori napadački start još od sezone 1983/84. Domaći teren na stadionu Luiđi Feraris više ne predstavlja sigurnu luku, pošto je Đenova poražena na četiri od poslednjih pet prvenstvenih utakmica pred svojim navijačima.

Sa druge strane, Komo u ovaj susret ulazi u sjajnom raspoloženju nakon što su savladali Napoli u gostima sa 2:1. Nakon uvodnog remija sa Udinezeom, timu Seska Fabregasa ovo je bio prvi trijumf u sezoni. Ukoliko izbegnu poraz u Đenovi, to će biti tek peti put u istoriji kluba da započinju sezonu u Seriji A bez poraza u prva tri kola, što im je poslednji put uspelo u sezoni 1986/87.

Veliko zadovoljstvo u klubu vlada i zbog toga što su tokom prelaznog roka uspeli da sačuvaju okosnicu tima i mlade zvezde poput Nika Paza, Anastasiosa Duvikasa i Martina Baturine, što im daje ogromno samopouzdanje za nastavak šampionata.

Istorija međusobnih susreta takođe ide u prilog gostima. Komo je bez poraza na poslednja četiri prvenstvena duela protiv Đenove, a pre samo pet meseci slavili su na ovom istom stadionu rezultatom 2:0. Novi trijumf bi im doneo istorijske dve vezane pobede u gostima protiv ovog rivala.

S obzirom na zastrašujuću formu Fabregasovog tima van svog stadiona i veliku krizu u kojoj se nalazi Đenova, pobeda Koma se nameće kao najprirodniji izbor. Takođe, zbog svih napadačkih muka domaćina, vredi razmotriti i opciju da Đenova neće uspeti da zatrese mrežu na ovom meču.

Đenova je istina postigla

NAŠ PREDLOG: 2&NG (2,73)

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