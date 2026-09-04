Politika

"TAD SAM IMAO 14 GODINA" Predsednik Vučić se sa osmehom prisetio košarkaških dana i legendarnog Mute (VIDEO)

D.D.

04. 09. 2026. u 10:02

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram nalogu kratak isečak iz nove epizode podkasta koja će biti objavljena u podne, u kojoj se priseća svojih mladalačkih košarkaških dana i vremena provedenog uz legendarnog trenera Mutu.

ТАД САМ ИМАО 14 ГОДИНА Председник Вучић се са осмехом присетио кошаркашких дана и легендарног Муте (ВИДЕО)

Photo: Printscreen/buducnostsrbijeav's profile picture buducnostsrbijeav

- Je l’ ti poznaješ ovog momka? - čuje se kako Muta pita u snimku.

- Vidi, doneo moju (člansku kartu košarkaškog saveza Jugoslavije), a nije mi ni rekao. Tad sam imao 14 godina - rekao je predsednik oduševljeno, prisećajući se detalja iz mladosti.

Uz video, Vučić je napisao : Moj podkast. Naučio sam mnogo od legendarnog Mute, pogledajte- naveo je predsednik.

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