"TAD SAM IMAO 14 GODINA" Predsednik Vučić se sa osmehom prisetio košarkaških dana i legendarnog Mute (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram nalogu kratak isečak iz nove epizode podkasta koja će biti objavljena u podne, u kojoj se priseća svojih mladalačkih košarkaških dana i vremena provedenog uz legendarnog trenera Mutu.
- Je l’ ti poznaješ ovog momka? - čuje se kako Muta pita u snimku.
- Vidi, doneo moju (člansku kartu košarkaškog saveza Jugoslavije), a nije mi ni rekao. Tad sam imao 14 godina - rekao je predsednik oduševljeno, prisećajući se detalja iz mladosti.
Uz video, Vučić je napisao : Moj podkast. Naučio sam mnogo od legendarnog Mute, pogledajte- naveo je predsednik.
Preporučujemo
PREDSEDNIK SA NARODOM: Vučić obišao Severnobački okrug, najavio nove projekte i pomoć meštanima (VIDEO)
04. 09. 2026. u 09:55 >> 12:37
VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik danas obilazi Severnobački okrug
04. 09. 2026. u 07:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)