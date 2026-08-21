NAGAZNA MINA ZA ŠAMPIONA: Erzurum sprema zamku na plus 1.700 metara

Danas od 20:30 časova, stadion Kazim Karabekir biće poprište pravog fudbalskog okršaja u okviru 2. kola turske Superlige.

Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia

Na noge motivisanom Erzurumsporu dolazi aktuelni šampion i prvi favorit za titulu – moćni Galatasaraj. Iako je sezona tek počela, ovaj meč već sada donosi ogromnu težinu za obe ekipe.

Erzurumspor se uzda u svoj najveći adut: ekstremne klimatske uslove i veliku nadmorsku visinu, koji tradicionalno "seku noge" razmaženim favoritima iz Istanbula. Domaćin ulazi u meč bez pritiska, svestan da nema šta da izgubi, a eventualni bod protiv giganta bio bi ravan pobedi.

S druge strane, Galatasaraj ne želi nikakva iznenađenja na startu trke. Istanbulski „lavovi” dolaze sa zastrašujućim napadačkim arsenalom i jasnim ciljem da već u ranoj fazi meča nametnu svoj ritam i upišu nova tri boda.

Tradicija je apsolutno na strani gostiju. Galatasaraj dominira u međusobnim duelima, ali mečevi u Erzurumu su uvek bili tvrdi i nezgodni za favorita. Erzurum retko uspeva da sačuva mrežu protiv ovakvog rivala, dok Galata redovno pronalazi put do gola, što nam najavljuje efikasan meč.

Bukmejkeri su postavili Galatasaraj za apsolutnog favorita, zbog čega je „čista dvojka” prilično niska. Zato vrednost treba tražiti u golovima. S obzirom na ranu fazu sezone i motivaciju domaćina da se dokaže pred punim tribinama, očekuje se otvoren fudbal.

NAŠ TIP: GG3+ (2.12)





