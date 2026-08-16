Tip fudbal

KVOTA JE ODLIČNA! Idemo hrabro

Немања Пејчић

16. 08. 2026. u 11:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAŠA redakcija vam je za danas pripremila jedan "prelaz".

КВОТА ЈЕ ОДЛИЧНА! Идемо храбро

Lobeca/Felix Schlikis / imago sportfotodienst / Profimedia

Vredi pokušati

20.30 Bešiktaš - Ejup 2-1

Kvota: 23

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBRAČUN GVARDIOLINIH UČENIKA: Mareska je motivisan da protiv Artete dođe do debitantskog trofeja na klupi Sitija

OBRAČUN GVARDIOLINIH UČENIKA: Mareska je motivisan da protiv Artete dođe do debitantskog trofeja na klupi Sitija