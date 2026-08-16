Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

16. 08. 2026. u 10:00

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Nedelja

14.00 Bromapojkarna – Ergrite 1 (1,83)

14.00 Odense – Horsens 1 (1,75)

14.00 Đurgarden – Aik 1 (1,50)

21.30 Braga – Žil Visente 1 (1,67)

Ukupna kvota: 8,02

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