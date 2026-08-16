ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Nedelja
14.00 Bromapojkarna – Ergrite 1 (1,83)
14.00 Odense – Horsens 1 (1,75)
14.00 Đurgarden – Aik 1 (1,50)
21.30 Braga – Žil Visente 1 (1,67)
Ukupna kvota: 8,02
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