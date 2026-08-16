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JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

16. 08. 2026. u 09:30

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ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Virginie Lefour / Zuma Press / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket, koji je drugi zaredom, možete videti OVDE, a evo i novih tipova.

Nedelja

13.30 Beveren - Anderleht GG (1.70)

18.30 Baltika - Spartak Moskva GG (1.68)
21.00 Partizan - Radničkki 1923 GG (1.68)

Ukupna kvota: 5.28

 

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