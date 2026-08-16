Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

16. 08. 2026. u 10:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Tanjug/Christian Charisius/dpa via AP

Nedelja

13.30 Hanover - Volfsburg |1-3&||1-3 (1.85)

20.30 Bešiktaš - Ejupsor |1-3&||1-3 (1.82)
21.00 Partizan - Radnički 1923 GG&3+ (2.02)

Ukupna kvota: 6.80

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