VUČINIĆ MENJA CEO TIM SOKOLA: Slovenci žele da se nametnu novom selektoru

О.М.

31. 03. 2026. u 14:17

Crna Gora i Slovenija zatvaraju martovski ciklus prijateljskom utakmicom u Podgorici, u duelu dve selekcije koje su razočarale u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i sada traže reset pred nastavak 2026.

ВУЧИНИЋ МЕЊА ЦЕО ТИМ СОКОЛА: Словенци желе да се наметну новом селектору

Mirko Vučinić foto AP

Crna Gora je u poslednjem meču savladala Andoru 2:0 i želi da veže još jednu pobedu na domaćem terenu.

Selektor Vučinić je najavio komplketnu promenu tima. Izvesno je da neće biti povređenog Stevana Jovetića, ali verovatno iz tima protiv andore neće biti nikoga.

S druge strane, Slovenija je stigla bez Oblaka i Šeška. U napadu će najviše zavisiti od Šporara i Vipotnika, uz solidnu sredinu terena koju vode Gnezda Čerin i Elšnik.

Tim Boštjana Cesara traži prvu pobedu u novoj eri nakon poraza od Mađarske u kome nije razočarao.

NAŠ TIP: 0-2 (1,64)

