Politika

UŽASAN SNIMAK NAPADA TERORISTA NA SRPSKU POLICIJU: Ana Brnabić očitala bukvicu evropskim licemerima

Novosti online

31. 03. 2026. u 20:02

OČEKUJEM da će EU, Marta Kos, Andreas fon Bekerat i drugi odmah osuditi nasilne proteste u Beogradu i napade na srpsku policiju, kaže predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Foto: Printskrin N1

- Vladavina prava treba da se poštuje jednako za sve. Kada bi se ovakve scene dešavale na ulicama Brisela, policija bi bez oklevanja reagovala kako bi uspostavila red, a takav neregistrovani protest bio bi razbijen u roku od nekoliko minuta. Očekujem da se isti standardi primene i u slučaju Srbije - navela je ona na Iksu.

Ona je objavila snimak na kom se vidi kako blokaderi tuku policajce.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
