JORDANU PRVI PUT ODALI POČAST: Sećanje veterana na poginulog saborca iz Požarevca

PRIPADNIK Vojne policije JNA Jordan Krstić poginuo je 1991, na zadatku. Rođen u Beloj Palanci, sahranjen u Požarevcu. Uspomenu na ovog junaka do sada je čuvao njegov sin Stefan, a ubuduće će to činiti sa članovima Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije (OB i VP) Srbije.

Foto: Udruženje OB i VP

Zahvaljujući inicijativi Ljubiše Stanojlovića, člana ovog udruženja, danas je u Centru za kulturu Požarevac održana svečana sednica Udruženja na kojoj je Stefan Krstić dobio počasnu člansku kartu. Prisustvovali su veterani iz podružnica u Pančevu, Kovinu, Smederevu, Požarevcu i Beogradu, koji su se sastali i sa predstavnicima požarevačke lokalne samouprave, a najavljeno je da će se u ovom gradu uskoro otvoriti kancelarija ovog udruženja.

- Veterani organa bezbednosti i vojne policije neguju sećanje na poginule borce iz svih ratova - od Cera, Kajmakčalana, Kadinjače i Sutjeske, do ratova devedesetih i NATO agresije - rekao je Tomislav Perić, član Izvršnog odbora Udruženja. - Požarevac ima posebno mesto u srpskoj vojnoj tradiciji, još od vremena knjaza Miloša. Oduvek je bio veliki garnizon, u kome je vojska uživala ugled i poštovanje. Tako je i danas.

Od samog osnivanja pre nepunih pet godina, ovo Udruženje je sebi postavilo zadatak da nijedan veteran neće biti zapostavljen i zaboravljen, da će negovati sećanje na svoje poginule saborce, voditi brigu o članovima porodica poginulih, kao i o zdravstveno i materijalno ugroženim veteranima.

Ta trajna zavetna obaveza na nabolji način potvrđena je na delu juče u Požarevcu, jer je Udruženje tek nedavno došlo do podataka da je tokom rata 1991, izvršavajući vojnopolicijske zadatke, Jordan Krstić izgubio život.

Požarevac i Braničevski okrug oduvek su se izdvajali po broju nosilaca Albanske i Partizanske spomenice, kao i Spomenice odbrane od NATO agresije 1999, pa je otuda potekla inicijativa da se podružnica Udruženja osnuje upravo u ovom gradu.